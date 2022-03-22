"Війна в Україні віщує кінець Путіна": німецький політик назвав причину

Економічні санкції, поставки зброї Україні і відмова країн від використання російської енергетики сильно вдарять по Путіну, сказав лідер СДПН.
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбейль відреагував на повномасштабну війну Росії в Україні. Він назвав це "кінцем для Путіна".
"Я вважаю, що ця війна віщує кінець Путіна", - сказав Клінгбейль.
Він аргументував свої слова тим, що в найближчому оточенні Путіна, в його апараті безпеки, в армії і уряді починає руйнуватися підтримка лідера, пише Bild.
Крім того, політик підкреслив, що політичні процеси "будуть проходити дуже швидко".
Також, за словами Клінгбейля, головним є роботу над тим, щоб "жорстокі вбивства в Україні були негайно припинені".
"Я не бачу, що в якийсь момент ми знову будемо за столом переговорів з Володимиром Путіним і вести нормальний діалог. Цей час минув!" - підкреслив лідер СДПН.
Клінгбейль додав, що економічні санкції, поставки зброї Україні і відмова країн від використання російської енергетики сильно вдарять по Путіну, так як він очікував настільки єдиної реакції Заходу на жорстоке вторгнення в нашу країну.
читайте такожУ США є докази націленої атаки армії Путіна по мирних об'єктах УкраїниНагадаємо, в ОП заявили, що Європа повинна адекватно оцінювати ризики і наслідки військової агресії Росії.
Дивіться відео про реакцію Путіна на західні санкції.
Читайте також:
- "Путін може напасти на інші країни": в ОП закликали Європу адекватно оцінювати ризики війни РФ
- У Білому домі різко відреагували на можливе рішення Китаю допомагати РФ
- Україна здатна повернути захоплені РФ території-Пентагон