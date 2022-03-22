"Війна в Україні віщує кінець Путіна": німецький політик назвав причину

Володимир Путін / Reuters

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбейль відреагував на повномасштабну війну Росії в Україні. Він назвав це "кінцем для Путіна".

"Я вважаю, що ця війна віщує кінець Путіна", - сказав Клінгбейль.

Він аргументував свої слова тим, що в найближчому оточенні Путіна, в його апараті безпеки, в армії і уряді починає руйнуватися підтримка лідера, пише Bild.

Крім того, політик підкреслив, що політичні процеси "будуть проходити дуже швидко".

Також, за словами Клінгбейля, головним є роботу над тим, щоб "жорстокі вбивства в Україні були негайно припинені".

"Я не бачу, що в якийсь момент ми знову будемо за столом переговорів з Володимиром Путіним і вести нормальний діалог. Цей час минув!" - підкреслив лідер СДПН.

Клінгбейль додав, що економічні санкції, поставки зброї Україні і відмова країн від використання російської енергетики сильно вдарять по Путіну, так як він очікував настільки єдиної реакції Заходу на жорстоке вторгнення в нашу країну.

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Дивіться відео про реакцію Путіна на західні санкції.

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