У МОЗ уточнили терміни бустерної дози вакцини від коронавірусу

Щеплення від коронавірусу / pixabay

Бустерна доза вакцини від COVID повинна вводитися не раніше, ніж через шість місяців після другої. В окремих випадках це можливо тільки через три місяці після додаткової дози. Це стосується лише людей з ослабленим імунітетом, йдеться в Facebook Міністерства охорони здоров'я.

"Постанова КМУ № 677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - сказано в повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що рекомендації щодо бустерних доз не змінилися.

Зокрема, бустерна доза щеплення покладена:

людям, які пройшли повний курс вакцинації, вона вводиться через 6-9 місяців

окремої категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози

додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.

Нагадаємо, українці зможуть отримати додатково 500 гривень за участь у бустерній вакцинації від коронавірусу. Гроші за третю щеплення можна буде отримати на картку. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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