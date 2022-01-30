Коронавірус в Україні "увійшов в раж": за минулу добу виявлено понад 24 тисячі випадків зараження

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померло 100 125 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 24 508 осіб, з них - 3378 дітей та 444 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3692 людини.
Як повідомили в МОЗ, за добу 29 січня в Україні померло 94 людини. Водночас одужало 3145 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 4 042 469 осіб;
одужало - 3 618 402 особи;
летальних випадків - 100 125;
проведено ПЛР-тестувань - 18 009 334.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 1058;
- Вінницька область – 986;
- Волинська область – 395;
- Дніпропетровська область – 688;
- Донецька область – 643;
- Житомирська область – 2013;
- Закарпатська область – 439;
- Запорізька область – 394;
- Івано-Франківська область – 1664;
- Київська область – 644;
- Кіровоградська область – 214;
- Луганська область – 264;
- Львівська область – 3043;
- Миколаївська область – 486;
- Одеська область – 1175;
- Полтавська область – 306;
- Рівненська область – 1172;
- Сумська область – 1554;
- Тернопільська область – 884;
- Харківська область – 1722;
- Херсонська область – 448;
- Хмельницька область – 1883;
- Черкаська область – 541;
- Чернівецька область – 924;
- Чернігівська область – 968.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.
Президент Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Він висловив сподівання, що 2022 рік стане останнім для COVID-пандемії і, за його словами, це стане можливим тільки з "високим рівнем охоплення щеплень".
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