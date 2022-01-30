Коронавірус в Україні "увійшов в раж": за минулу добу виявлено понад 24 тисячі випадків зараження

Коронавірус в Україні "увійшов у раж": за минулу добу виявлено понад 24 тисячі випадків зараження / колаж Reuetrs

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 24 508 осіб, з них - 3378 дітей та 444 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3692 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 29 січня в Україні померло 94 людини. Водночас одужало 3145 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 042 469 осіб;

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одужало - 3 618 402 особи;

летальних випадків - 100 125;

проведено ПЛР-тестувань - 18 009 334.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1554;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

Президент Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Він висловив сподівання, що 2022 рік стане останнім для COVID-пандемії і, за його словами, це стане можливим тільки з "високим рівнем охоплення щеплень".

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