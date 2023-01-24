РФ за півгодини втратила $40 млн: вночі ЗСУ збили три російські 'Алігатори'

У ніч на вівторок, 24 січня, повітряні сили ЗСУ знищили три російські гелікоптери Ка-52.
Гвинтокрили окупантів були знищені на східному напрямку за півгодини повітряного бою, передають повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на східному напрямку знищено три російських ударних гелікоптери Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, в грудні російські війська в Запорізькій області збили власний ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
У жовтні українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт Ка-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн.
Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ також збили гвинтокрил окупантів Ка-52.
Гелікоптер Ка-52
Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія.
Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км.
Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).
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