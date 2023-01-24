"РФ такого ще не знала": командувач окупантами Герасимов скиглить через "інтенсивність боїв" в Україні

Керівник загарбників поскаржився, що їм дуже важко, бо вони, мовляв, "змушені боротися з усім колективним Заходом".

Командувач окупантами Герасимов почав скиглити через важкі бої в Україні/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

У країні-агресорці Росії уже наростає переполох через їхні невдачі на фронті. Російський генерал Валерій Герасимов, якому два тижні тому передали командування окупаційними військами, почав скиглити, як загарбникам важко воювати. Мовляв, інтенсивність боїв в Україні така висока, що "Росія ще такої не знала".

А щоб не визнавати, що так звана "друга армія світу" дуже сильно "отримує на горіхи" від українських військових, Герасимов у кращих традиціях Кремля почав звалювати провину на Захід. Він заявив, нібито Росії "доводиться протидіяти колективному Заходу". Про це топокупант сказав російським пропагандистам у своєму першому інтерв’ю на новій посаді.

"Такого рівня та інтенсивності військових дій сучасна Росія ще не знала. Нашій країні та її збройним силам сьогодні протидіє практично весь колективний Захід", – виправдовувався Герасимов.

Так звану "часткову мобілізацію" в Росії він виправдав тим, що нібито поповнення в ряди окупантів було потрібне для "стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення наступальних дій РФ".

При цьому він визнав, що система мобілізаційної підготовки в Росії виявилася неадаптованою до таких навантажень.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж розповів, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна загострюється розбрат. Зокрема, почалося приниження власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина за те, що він порушив обіцянку Путіну і не зміг захопити Бахмут. Це підірвало авторитет ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що країна-агресорка РФ може здійснити наступальні дії у найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

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