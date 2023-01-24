glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"РФ такого ще не знала": командувач окупантами Герасимов скиглить через "інтенсивність боїв" в Україні

24 січня 2023, 10:53
Керівник загарбників поскаржився, що їм дуже важко, бо вони, мовляв, "змушені боротися з усім колективним Заходом".
Герасимов, украинские военные
Командувач окупантами Герасимов почав скиглити через важкі бої в Україні/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

У країні-агресорці Росії уже наростає переполох через їхні невдачі на фронті. Російський генерал Валерій Герасимов, якому два тижні тому передали командування окупаційними військами, почав скиглити, як загарбникам важко воювати. Мовляв, інтенсивність боїв в Україні така висока, що "Росія ще такої не знала".

А щоб не визнавати, що так звана "друга армія світу" дуже сильно "отримує на горіхи" від українських військових, Герасимов у кращих традиціях Кремля почав звалювати провину на Захід. Він заявив, нібито Росії "доводиться протидіяти колективному Заходу". Про це топокупант сказав російським пропагандистам у своєму першому інтерв’ю на новій посаді.

"Такого рівня та інтенсивності військових дій сучасна Росія ще не знала. Нашій країні та її збройним силам сьогодні протидіє практично весь колективний Захід", – виправдовувався Герасимов.

Так звану "часткову мобілізацію" в Росії він виправдав тим, що нібито поповнення в ряди окупантів було потрібне для "стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення наступальних дій РФ".

При цьому він визнав, що система мобілізаційної підготовки в Росії виявилася неадаптованою до таких навантажень.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж розповів, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна загострюється розбрат. Зокрема, почалося приниження власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина за те, що він порушив обіцянку Путіну і не зміг захопити Бахмут. Це підірвало авторитет ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що країна-агресорка РФ може здійснити наступальні дії у найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

Вас також може зацікавити:

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Валерій Герасимов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:33

У боях за Бахмут загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар

12:28

Доленосна зустріч кардинально змінить життя: на 4 знаки Зодіаку чекає казкове кохання у 2023 роціВідео

12:00

Масляна в Україні 2023: що не можна робити і що потрібно зробити обов'язково в цей деньВідео

11:59

"Пакт про ненапад пропонували укласти": Лукашенко видав безглуздий фейк про Україну та Білорусь

11:51

Гороскоп Таро на лютий 2023: Козерогам - золотий дощ, Водоліям - зміни, Рибам - вибірВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:47

Заступник міністра оборони Резнікова подав у відставку

11:43

Україні дадуть танки Leopard: Столтенберг зробив важливу заяву і сказав країнам готувати технікуВідео

11:29

Умілий лізинг: запроданка Повалій вдарилася в підлабузництво ПутінуВідео

11:28

Раміна Есхакзай з нареченим потрапила під артобстріл в БахмутіВідео

Реклама
11:14

Російський фігурист прочухався і почав приходити в себеВідео

11:01

Як зрозуміти, яка довжина волосся тобі підходить

10:53

"РФ такого ще не знала": командувач окупантами Герасимов скиглить через "інтенсивність боїв" в УкраїніВідео

10:47

Чи можна їсти картоплю в мундирі і чим вона небезпечна: нові факти про улюблений коренеплідВідео

10:45

"РФ не може захопити Бахмут": Маломуж сказав, чому Україні важливо втримати 2 найгарячіші точкиВідео

10:00

Кайлі Джаннер назвала свою дитину "пеніс": як так вийшлоВідео

09:49

З Днем Тетяни: теплі, сердечні вітання і листівки для найкрасивішихФото

09:47

Генерал Маломуж спрогнозував, коли Україна налагодить випуск власних безпілотниківВідео

09:32

РФ за півгодини втратила $40 млн: вночі ЗСУ збили три російські "Алігатори"

09:19

Росіяни тікають з Луганська: військові РФ почали ховатися в тилу – Генштаб ЗСУВідео

09:17

"Підрив престижу Путіна": генерал-розвідник про ймовірність мільйонної мобілізації у РФВідео

Реклама
09:00

Путін у лютому-березні кине в Україну 200 тисяч військ і спробує захопити Донбас – Жданов

08:53

Без підготовки - в "м'ясорубку": реальні втрати РФ у війні зашкалюють – ВВСВідео

08:53

Як пережити жах війниПогляд

08:49

Путін веде переговори з "Талібаном" про постачання зброї - ЗМІ

08:45

Є два шляхи зупинки агресії Путіна, другий ефективніший, але Захід обрав військовий – ЖдановВідео

08:44

Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП: указ про його відхід опублікований на сайті ЗеленськогоВідео

08:40

Тетянин день: традиції, чудова історія і заборони свята

08:30

Чим корисно копчене сало: "прочищає" мізки та "заряджає" серце, але є нюансВідео

08:25

Потужний удар HIMARS на Херсонщині: офіцери РФ знищені в результаті прильоту – журналістВідео

08:14

Війна в Україні закінчиться до літа 2023 року: Жданов оцінив прогноз БудановаВідео

07:53

Мобілізація РФ не допомогла: ситуація на полі бою не змінилася — CNNВідео

07:41

РФ може піти в наступ у найближчі місяці – ISWВідео

07:28

"Будуть нові рішення": Кулеба анонсував постачання західної зброї різного типу Україні

07:15

Провали під Бахмутом РФ маскує брехнею про "наступ на Запоріжжі" - ISWВідео

06:41

Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard: ЗМІ назвали терміни

06:34

Гороскоп на сьогодні 24 січня: Рибам - тяжкість, Тельцю - день милосердяВідео

06:32

Про ціну яєць "за кг": чому в цьому немає нічого кумедногоПогляд

04:15

Військовий експерт пояснив, з якими проблемами в мобілізації зіткнуться ворожі генералиВідео

03:00

"Зволікати не можна": Маломуж розповів, чи готовий Захід допомогти Україні провести контрнаступВідео

02:35

Зима повертається: Україну атакує дубак, названо терміни максимальних морозівВідео

Реклама
02:02

"Хоум відео": Волочкова з Джигурдою накликали на себе гнів росіянВідео

01:35

Росія готується до війни з НАТО – КатковВідео

00:51

Чому 24 січня не можна чіпати гроші, щоб бідним не залишитися: прикмети і заборониВідео

00:20

Відпочивати під час війни більше не вдасться: Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордонВідео

23 січня, понеділок
23:58

Відставка Тимошенко і глав ОВА: Зеленський підтвердив кадрові чистки в УкраїніВідео

23:44

Жданов розповів, чи попередять українців про загрозу нового наступу армії РФВідео

23:33

ЗСУ добиваються успіхів біля Кремінної, це підтвердили в США - кореспондент ПентагонуВідео

23:16

Питання поставки літаків для України зрушило з "мертвої точки": Кулеба розповів подробиціВідео

22:50

Куди подіти мандаринові кірки: способи, про які ви ще не чули

22:49

Збирає речі: Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП - ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти