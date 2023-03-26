Німеччина накинулася на Путіна через спроби ядерного залякування

У Міністерстві закордонних справ Німеччини різко відповіли на заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
У МЗС зазначають, що заява Путіна викликала критику з боку уряду Німеччини. При цьому в Німеччині розглядають її як спроби ядерного залякування.
"Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використано для виправдання кроку, оголошеного Росією", - йдеться в повідомленні, цитує Welt.
Крім того, в Німеччині нагадали, що Білорусь на міжнародному рівні зобов'язалася бути вільною від ядерної зброї.
Ядерний шантаж РФ
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.
Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.
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