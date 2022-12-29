'Заткнися, мерзота': Соловйов забився в істериці після наїзду Гіркіна на Шойгу

Володимир Соловйов накинувся на колишнього "міністра оборони ДНР" і звинуватив його в тому, що він "не зміг померти в Слов'янську".

Ігор Гіркін і Володимир Соловйов продовжують публічну сварку / Medialeaks, скріншот

У РФ триває "фрік-шоу" - публічне з'ясування стосунків між одіозним пропагандистом Володимиром Соловйовим і терористом Ігорем Гіркіным (Стрєлковим).

На цей раз кремлівський трубадур накинувся на колишнього "міністра оборони ДНР" і звинуватив його в тому, що він "не зміг померти в Слов'янську".

Крім того, Соловйов також поставив у провину "Стрілку" те, що він навіть не зміг дістатися до фронту, незважаючи на мобілізацію.

Також Соловйов назвав Гіркіна "тупою худобою". Особливу ненависть у пропагандиста також викликала критика Гіркіна на адресу міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Не тобі відкривати рот на верхового головнокомандувача ... отже заткнися, мерзота", - верещить Соловйов.

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Відзначимо, що раніше Гіркін знову пройшовся по міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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