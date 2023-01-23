Генерал Маломуж розповів, чому Захід панічно боїться повного розгрому Росії

Генерал підкреслив, що Росія має надпотужний ядерний потенціал, який може загрожувати всьому світу.

Маломуж розповів, чому Захід боїться розвалу РФ / Главред

Захід сьогодні не готовий до повного розгрому Російської Федерації. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Як зазначив генерал, Росія має надпотужний ядерний потенціал, який може загрожувати всьому світу. Мовляв, потрапляння окремих сегментів ядерних зарядів до різних утворень, які з’являться в процесі розпаду РФ, призведуть до неконтрольованої ситуації у світі та, можливо, регіональних або глобальних ядерних катастроф.

"Цього дуже боїться Захід. Тому він намагатиметься, щоб на перехідний етап до влади в Росії прийшов тимчасовий режим, який буде контролювати всі ці ресурси, а в перспективі піде на демократичні перетворення, демілітаризацію і, можливо, формування передумов для проведення демократичних виборів", - зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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