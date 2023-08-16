Де зараз Суровікін: у Politico дізналися про долю "сирійського м'ясника"

Рішення про остаточну долю Суровікіна "повинна ухвалювати одна людина", і чим довше генерал буде в тіні, тим імовірніше, що ця людина "охолоне".

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Сергій Суровікін нібито відсторонений від військового керівництва і відправлений під домашній арешт / Колаж: Главред, фото: kommersant.ru, скріншот

Генерал армії РФ Сергій Суровікін, якого називають союзником ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, був відсторонений від керівної ролі в загарбницькій війні в Україні. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Про це пише видання Politico.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, який, як вважається, веде людина близька до російських силовиків, Суровікін зараз знаходиться "під свого роду домашнім арештом". Він не може залишити квартиру, в якій знаходиться, але його дозволено відвідувати кільком його підлеглим.

Суровікін не з'являвся на публіці з моменту так званого походу "вагнерівців" на Москву в червні 2023 року. Тоді поширилися чутки про те, що він знав про запланований Пригожиним заколот.

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"Офіційного розслідування немає, але Суровікін довгий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні запитання", – повідомили в ВЧК-ОГПУ, додавши, що генералу порадили залишатися в тіні, щоб його "забули".

Рішення про остаточну долю Суровікіна "повинна ухвалювати одна людина", і чим довше генерал буде в тіні, тим імовірніше, що ця людина "охолоне". Під людина, яка повинна приймати рішення мається на увазі російський диктатор Володимира Путіна.

Ця інформація з'явилася через кілька днів після того, як Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, а нині депутат Держдуми, повідомив, що Суровікін був відсторонений від посади командувача окупаційними силами в Україні.

Соболєв також натякнув, що Суровікін врешті-решт може повернутися, заявивши, що генерал може бути корисним для армії пізніше, якщо не буде встановлено, що він вчинив серйозні порушення.

Кремль ще не зробив офіційної публічної заяви про місцезнаходження генерала Суровікіна і ніяк не коментував те, що він нібито знав про похід найманців Пригожина.

Куди зник "сирійський м'ясник" Сергій Суровікін

Сергій Суровікін відомий як " Генерал Армагеддон" і "сирійський м'ясник " за свої агресивні військові стратегії в Чечні та Сирії.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, писав, що Суровікін "відновлюється після допиту". За даними каналу, до Суровікіна були застосовані заходи не лише морального, а й фізичного впливу.

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