Эйдман розповів, якою буде Росія після поразки Україні

Володимир Путін / скріншот

Після поразки у війні проти України Росію чекає майбутнє без путінського режиму. Але все буде залежати від безлічі випадковостей.

Під час чату на Главреді соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман заявив, що вірить у перемогу України і колективного Заходу над путінським режимом.

"Це найбільш логічний і очевидний варіант розвитку подій. Однак в історії величезну роль відіграє фактор випадковості, тому все може бути. Але якби, не дай Бог, Путіну вдалося захопити Україну, він би не зупинився і пішов би далі. У цьому випадку глобальне зіткнення із заходом було б неминучим. А це зіткнення неминуче призвело б до краху путінського режиму", - зазначив соціолог.

Ейдман не сумнівається, що рано чи пізно на території Росії буде нормальне цивілізоване демократичне суспільство.

"Зазначу, що я спеціально говорю не держава, а суспільство, тому що воно набагато важливіше держави. Це буде неминуче. Інше питання - коли це буде. Це залежить від безлічі випадковостей. На довгих тимчасових трендах панують закономірності: проходить багато років, століть – і всі випадковості врівноважують один одного. А ось що буде через 30 років – сказати набагато складніше, оскільки включається фактор випадковостей", - припустив соціолог.

Раніше Ігор Ейдман розповів, що російський диктатор Володимир Путін вже давно неадекватний і одержимий параноїдальною ідеєю відновлення СРСР, а Україна є метою номер один у його плані.

Також соціолог вважає, що Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Але якщо це все ж трапитися, то він оголосить ядерну війну Заходу.

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