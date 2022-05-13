Допомога на €30 млрд: у G7 планують бюджетну підтримку України

У G7 планують пакет допомоги для України / Facebook Посольство України в США

Країни G7 планують ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.

Про це йтиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 в Петерсберзі під Бонном наступного тижня, пише Spiegel.

Що відомо про допомогу G7 Україні

Зазначається, що сума стала відома після того, як Україна сама озвучила цю фінансову потребу до кінця року.

Підкреслюється, що допомога надаватиметься у формі позик і грантів. Так що Києву не доведеться повертати всю суму. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року.

При цьому Київ запросив близько п'яти мільярдів євро щомісяця. Міжнародний валютний фонд вважає ці розрахунки справедливими і теж приходить до подібних цифр.

читайте такожМилованов пояснив, чому Україні потрібно 5-8 мільярдів доларів допомоги на місяць

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.

Інші новини: