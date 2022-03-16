Європейці хочуть бачити Україну в ЄС, але тільки не негайно - Politico

прапор Євросоюзу / Reuters

Жителі кількох великих держав Європи підтримують вступ України до Євросоюзу, хоча й аж ніяк не впевнені, що воно має відбутися найближчим часом. Про це пише видання Politico з посиланням на опитування, яке було проведено в шести країнах Європи групою Euroskopia.

Вона провела опитування жителів Іспанії, Німеччини, Греції, Франції, Нідерландів та Італії і намагаючись дізнатися їх ставлення до військової агресії Росії на Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен вже заявила, що Україна належить до Євросоюзу, хоча не в її владі прийняти Україну або навіть запропонувати країну в якості кандидата на членство. Такі рішення повинні бути узгоджені всіма 27 країнами-членами блоку, і в останні роки вони різко розходяться в думках щодо розширення ЄС.

Зазвичай до вступу України до Євросоюзу найбільш прихильно ставилися країни Центральної Європи.

Більшість респондентів, які брали участь в опитуванні, симпатизують Україні. Так, 53% жителів Іспанії відповіли, що наша країна "повинна негайно вступити в ЄС", 23% відповіли, що це має відбутися протягом найближчих років. Ці показники склали 22% і 41% відповідно для Німеччини, 21% і 33% - для Греції, 25% і 24% для Франції, 12% і 34% - для Нідерландів і 19% і 26% - для Італії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення Ощадбанку від міжбанківської платіжної системи SWIFT є однією з ключових вимог Києва. Йдуть переговори про підтримку такого кроку з боку Німеччини.

Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Європа поки не готова закрити небо над Україною, але тиск з цього питання триває. Держава веде переговори з Єврокомісією, існує впевнена позиція, згідно з якою Україна буде в ЄС.