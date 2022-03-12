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Відключення Сбербанку РФ від SWIFT і вступ України до ЄС: Кулеба заявив про тиск на Європу

12 березня 2022, 18:26

Захід поки не готовий закрити небо над Україною, проте Київ продовжує чинити тиск для вирішення питання, сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба
Україна залізно буде в Євросоюзі - Кулеба / Скріншот Facebook-трансляція

Відключення Ощадбанку від міжбанківської платіжної системи SWIFT є однією з ключових вимог Києва. Йдуть перемовини про підтримку такого кроку з боку Німеччини. Європа наразі не готова закрити небо над Україною, але тиск з цього питання триває. Держава веде перемовини з Єврокомісією, існує впевнена позиція, згідно з якою Україна буде в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що відключення російської державної фінустанови Сбербанк від SWIFT є однією з головних вимог Києва. Йде діалог, щоб ініціативу підтримала Німеччина. Українська сторона має намір діяти рішуче.

"Це одна з ключових наших вимог. Ми вже проїли мозок в першу чергу Німеччини, щоб вони підтримали відключення Ощадбанку від SWIFT. І будемо робити це далі, допоки це не станеться", - зазначив він.

Крім того, як вважає дипломат, країни Заходу можуть поміняти свою позицію з приводу блокади повітряного авіапростору над Україною. Київ продовжує чинити тиск з цього питання.

"Наразі вони ще не готові, але ми продовжуємо на них тиснути", - сказав Кулеба.

Також він додав, що тривають перемовини з Єврокомісією з приводу вступу України до ЄС. Дипломат впевнений в успіху реалізації такого завдання.

"М'яч на полі Єврокомісії, ми активно ведемо з ними діалог для прискорення всіх потрібних процесів. Але все відразу не буває, треба трохи почекати. Ми залізно будемо в ЄС", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, з 12 березня від міжбанківської платіжної системи SWIFT відключаються 7 російських банків - ВТБ, Росія, Открытие, Новікомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, і ВЭБ. РФ. У ЄС припустили сценарій, за якого кількість таких банків буде розширено.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Україну навряд чи приймуть до Євросоюзу, враховуючи факт перебування держави в стані війни з Росією.

viber
Євросоюз SWIFT МЗС України Дмитро Кулеба новини України
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