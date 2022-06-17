"Європі загрожує хаос": Байден заявив, що Путін не зупиниться на Україні

Байден/ Reuters, УНІАН

Президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися тільки на Україні. Як заявив президент США Джо Байден, якби НАТО не відреагувало, війна і хаос загрожували б всій Європі.

Як зазначив Байден, незважаючи на політичні ризики і удар по американській економіці, США повинні були вступити в протистояння з російською агресією на території України.

"Але варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він вторгся в Україну і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гірше", - зазначив Байден, пише Associated Press.

За словами президента США, військова агресія Росії могла б загрожувати хаосом в Європі.

"Ви вже бачили, що вони роблять в Білорусі. Що сталося б з сусідніми країнами. Подивіться, що сталося б з Польщею, Чехією та іншими членами НАТО. До речі, Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів, щоб вони приєдналися до НАТО. Він хотів такої фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", - зазначив Байден.

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Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів, адже запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть розпочатися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія РФ полягає в перекиданні зброї і військ, які перебували на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Також раніше повідомлялося, що дипломати країни-агресора на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту. У документі йдеться про те, що поставки Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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