Допомога Україні під загрозою: конфлікт Трампа з ЄС може вдарити по поставкам зброї

Конфлікт Трамп з Європою може вдарити по Україні

Головне з новини:

Європейська реакція на дії Трампа визначить майбутнє програми PURL

Розбіжності в ЄС теж можуть вплинути на допомогу Україні

Напередодні виборів у США політичний ландшафт навколо Дональда Трампа стрімко ускладнюється. Невдала кампанія у Ірані, різкі заяви щодо союзників по НАТО та погрози скоротити підтримку України створили для Вашингтона вибухонебезпечну комбінацію. Європейські столиці реагують нервово, а Київ уважно стежить за тим, як змінюється риторика Білого дому.

В інтерв’ю Главреду експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, чому саме європейська реакція може стати ключовою у визначенні майбутнього американської допомоги Україні та чи здатен Трамп реально піти на розрив із НАТО.

За словами експерта, головна інтрига - у тому, як саме розвиватиметься конфлікт між Трампом і європейськими партнерами. Особливо це стосується програми PURL, через яку Європа фінансує закупівлю американської зброї для України.

"Все залежить від того, що буде з програмою PURL. Якщо Трамп не чіпатиме її або, наприклад, просто забере ті гроші, які Європа вже перерахувала, а потім скаже: "Давайте ще купуйте, і далі ця зброя піде в Україну" - це буде один сценарій", - наголошує Жовтенко.

Однак не менш важливо, як відреагують європейські столиці. Франція та Німеччина традиційно демонструють більш критичний підхід до американської політики, і саме вони можуть стати центром жорсткої відповіді на спроби Трампа змінити правила гри.

"Тобто, доки ці умови не будуть виконані, вони можуть відмовитися від закупівель. І тут ключове питання - чи буде така жорстка реакція з боку Європи і скільки країн до неї приєднаються, а також чи не зруйнує це сам механізм роботи програми PURL", - попереджає експерт.

У підсумку майбутнє підтримки України залежатиме не лише від рішень Вашингтона, а й від того, чи зможе Європа виробити єдину позицію. Баланс між радикально налаштованими та поміркованими країнами визначить, чи збережеться стабільний канал постачання озброєння, або ж Київ опиниться перед новими викликами.

Напруження між США та НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, більшість держав-членів НАТО відмовилися долучатися до американської операції проти Ірану, що викликало різку реакцію Дональда Трампа. У своїй публікації в Truth Social він розкритикував союзників і заявив, що США не потребують їхньої допомоги.

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів зазначив, що подібні заяви Трампа можуть свідчити про рух у бік можливого політичного дистанціювання Сполучених Штатів від НАТО.

Раніше Трамп також висловлював думку, що Альянс фактично тримається виключно на потужності США.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

