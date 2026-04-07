Допомога Україні під загрозою: конфлікт Трампа з ЄС може вдарити по поставкам зброї

Дар'я Пшеничник
7 квітня 2026, 13:46
За словами експерта, головна інтрига - у тому, як саме розвиватиметься конфлікт між Трампом і європейськими партнерами.
  • Європейська реакція на дії Трампа визначить майбутнє програми PURL
  • Розбіжності в ЄС теж можуть вплинути на допомогу Україні

Напередодні виборів у США політичний ландшафт навколо Дональда Трампа стрімко ускладнюється. Невдала кампанія у Ірані, різкі заяви щодо союзників по НАТО та погрози скоротити підтримку України створили для Вашингтона вибухонебезпечну комбінацію. Європейські столиці реагують нервово, а Київ уважно стежить за тим, як змінюється риторика Білого дому.

В інтерв’ю Главреду експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, чому саме європейська реакція може стати ключовою у визначенні майбутнього американської допомоги Україні та чи здатен Трамп реально піти на розрив із НАТО.

За словами експерта, головна інтрига - у тому, як саме розвиватиметься конфлікт між Трампом і європейськими партнерами. Особливо це стосується програми PURL, через яку Європа фінансує закупівлю американської зброї для України.

"Все залежить від того, що буде з програмою PURL. Якщо Трамп не чіпатиме її або, наприклад, просто забере ті гроші, які Європа вже перерахувала, а потім скаже: "Давайте ще купуйте, і далі ця зброя піде в Україну" - це буде один сценарій", - наголошує Жовтенко.

Однак не менш важливо, як відреагують європейські столиці. Франція та Німеччина традиційно демонструють більш критичний підхід до американської політики, і саме вони можуть стати центром жорсткої відповіді на спроби Трампа змінити правила гри.

"Тобто, доки ці умови не будуть виконані, вони можуть відмовитися від закупівель. І тут ключове питання - чи буде така жорстка реакція з боку Європи і скільки країн до неї приєднаються, а також чи не зруйнує це сам механізм роботи програми PURL", - попереджає експерт.

У підсумку майбутнє підтримки України залежатиме не лише від рішень Вашингтона, а й від того, чи зможе Європа виробити єдину позицію. Баланс між радикально налаштованими та поміркованими країнами визначить, чи збережеться стабільний канал постачання озброєння, або ж Київ опиниться перед новими викликами.

Напруження між США та НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, більшість держав-членів НАТО відмовилися долучатися до американської операції проти Ірану, що викликало різку реакцію Дональда Трампа. У своїй публікації в Truth Social він розкритикував союзників і заявив, що США не потребують їхньої допомоги.

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів зазначив, що подібні заяви Трампа можуть свідчити про рух у бік можливого політичного дистанціювання Сполучених Штатів від НАТО.

Раніше Трамп також висловлював думку, що Альянс фактично тримається виключно на потужності США.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Новини партнерів

"Сафарі" на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в Нікополі

Допомога Україні під загрозою: конфлікт Трампа з ЄС може вдарити по поставкам зброї

Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

15:25

Старший син Вільяма та Кейт наздоганяє свою матір у зрості

15:08

Гороскоп Таро на завтра, 8 квітня: Раку — переосмислення, Терезам — самозбереження

15:05

Мільйон для вчителя: почали приймати заявки на премію Global Teacher Prize Ukraine

15:04

Китайський гороскоп на завтра, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

14:53

Таємний код долі: яка правда прихована в даті народження людини

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас ЖовтенкоТрамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко
14:40

Священик попередив: у ці дні випікати паски — погана ідеяВідео

14:39

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

14:30

"Мають бути обережні": Анджеліна Джолі планує назавжди залишити США

14:23

"Сафарі" на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в НікополіФото

Реклама
14:12

Організм не витримав: худу дружину Цекало терміново госпіталізували

14:07

Як прибрати засохлий жир з мікрохвильовки за 5 хвилин: про цей трюк знають не всі

13:46

Допомога Україні під загрозою: конфлікт Трампа з ЄС може вдарити по поставкам зброї

13:25

Усередині було золото: туристи відкрили банку, якій понад 100 років

12:37

Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

12:26

Житомирщину накриє справжня негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

11:38

Дрони РФ атакували два міста на Чернігівщині, палають міськрада та податкова: подробиціФото

11:37

Які моделі iPhone незабаром перестануть отримувати оновлення: таблиця підтримки

11:05

У ЄС назріває дипломатична революція: чому блок зіткнувся з безпрецедентною кризою

11:04

Зник на 12 років і повернувся: кіт упізнав господиню з перших секундВідео

10:55

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

Реклама
10:43

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

10:35

Є загиблі, багато поранених: РФ вдарила по автобусу у центрі НікополяФото

10:32

Що посадити у квітні: сім квітів, які перетворять сад на яскраву казкуВідео

09:34

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула дитина, є поранені

09:18

Потужні удари по РФ: порт у вогні, робота аеропортів була обмеженаВідео

09:12

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

В Одесу суне циклон Rapunzel: синоптики попередили про різке зниження температури

08:00

Новий статус у Резерв+: кого тепер не зможуть забронювати в Україні

07:13

Невзоров: Примара Жириновського обіцяє кінець війниПогляд

06:52

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

05:09

Цінніше за золото: що СМЕРШ знайшов у лісах Прикарпаття та до чого там ГітлерВідео

04:27

Як часто насправді потрібно міняти губку для посуду: більшість людей помиляються

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 8 відмінностей на зображенні кролика за 45 секунд

03:30

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причинаВідео

02:50

Artemis II наблизилася до Місяця: що відомо про найстрашніший етап місії

02:27

Перестала приховувати: Еністон похвалилася ніжними обіймами з бойфрендом

01:59

ППО РФ не впоралася: невідомі дрони атакували стратегічний об'єкт ворога

01:46

Зірка "Гаррі Поттера" стане мамою: коли малюк з’явиться на світ

01:09

Дуже серйозна дама: дружина Усика зворушила фото з дворічною донькою

Реклама
01:09

Ностальгія стає модою: забутий тренд 70-х повертається на кухні у 2026

00:02

Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

06 квітня, понеділок
23:57

Київ накриє різке похолодання зі снігом: температура стрімко впаде

23:49

Зібралися за третім: Федишин заінтригувала заявою про дитину

23:33

Для фанатів витончених інтриг: 7 найкращих серіалів про політику

23:30

В українців є феномен, який важко пояснити: історик розкрив нюансВідео

23:08

На Дніпро суне вологий фронт: якою буде погода найближчими днями

23:05

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

22:30

Чому кіт кусається без причини: ветеринар назвала справжні його мотивиВідео

22:26

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

