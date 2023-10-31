"Це приховувати не треба": Лукашенко накинувся на РФ з вимогою виплатити компенсації

Таку вимогу було поставлено у зв'язку з тим, що порушено терміни введення БелАЕС, і відповідальність за це несе російська сторона.

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Лукашенко накинувся на РФ з вимогою виплатити компенсацію / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Білорусь поставила перед країною-агресоркою Росією питання про виплату компенсацій через введення БелАЕС в експлуатацію у пізніший термін. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, пише Радіо Свобода.

За його словами, терміни введення АЕС в експлуатацію змістилися через російську сторону.

"Звичайно, за договором ми поставили перед ними питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було. Але такі питання було поставлено у зв'язку з тим, що порушено терміни введення станції, і відповідальність за це несе російська сторона", - сказав Лукашенко. відео дня

Він також додав, що Росія запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.

Зауважимо, що Білоруська АЕС знаходиться у Гродненській області. У листопаді 2020 року Лукашенко офіційно відкрив станцію після закінчення будівництва першого енергоблоку. Також у листопаді минулого року ЗМІ писали, що за перші два роки роботи БелАЕС простоювала більше половини часу. Усього вона виробила трохи більше половини обсягу електроенергії, запланованого на один рік.

За будівництво станції, яка подавалася як спосіб уникнути енергетичної залежності, Білорусь має виплати Росії за кредитом у 10 мільярдів доларів. Росія також постачальник палива для станції.

Як повідомляв Главред, Лукашенко несподівано "прогнувся" перед Зеленським. У нинішній ситуації глава української держави поводиться абсолютно правильно, вимагаючи допомоги від західних партнерів, підкреслив Лукашенко.

Також повідомлялося, що Росія нещодавно накинулася на Білорусь зі звинуваченнями. Так, російські куратори з ФСБ звинуватили військово-промислового комплекс Білорусі у зриві постачання техніки для окупаційної армії РФ. Їм не сподобалось, що Білорусь доставила продукцію ВПК в Іран.

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