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"Це вирок": РФ стала "напівбожевільною бензоколонкою при Пекіні" — експерт

Олексій Тесля
29 травня 2023, 10:48 оновлено 29 травня, 10:54
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Провали РФ у війні зруйнували безліч міфів про її армію, підкреслив Євген Дикий.
ВСУ, Євген Дикий
Євген Дикий оцінив провали РФ у війні / Колаж: Главред, фото: фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Після серії яскравих невдач у війні з Україною можна говорити про те, що Росія перестала бути наддержавою, заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Росії замість ролі наддержави відведена функція напівбожевільної бензоколонки при Пекіні. Вона остаточно втрачає свій вплив у світі і всю свою "великую геополитику", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт упевнений в тому, що поступово руйнуються міфи і про "велику Росію", і про Росію як державу, і про потужну і сильну російську армію.

Він зазначив, що невдачі РФ на полі бою змусять її потенційних партнерів відмовитися від придбання російської зброї в майбутньому.

"Найяскравіший приклад – недавнє збиття "Кинджалів". Прикол не тільки в тому, що їх збили, але й у тому, що "Кинджали", зроблені в 2020-х роках і є останнім криком російського оборонпрому, вважалися суперовою "аналоговнєтною" гіперзвуковою "вундервафлею", були збиті американською системою Patriot 1990-х років випуску. Тобто 30-літня американська система ППО спокійно бере найостанніші російські ракети, кращих за які просто немає. Це вирок", - вважає він.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Співрозмовник також сказав, що невдачі РФ у війні зруйнували безліч міфів про РФ та її армію.

"Зруйновано безліч міфів, і вони досі тануть з однаковою швидкістю. Якщо для наc уже все зрозуміло, то на Заході багато хто ще вірить у ці міфі. Ми вже переконали всіх, що Рашка, виявляється, може не перемагати, але в тому, що Рашку можна перемогти, ми ще переконали далеко не всіх, навіть наших союзників. Це буде наступним відкриттям, але до нього ще треба дожити і довоювати", — додав Дикий.

Нагадаємо, Дикий не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

Водночас він вважає, що завадити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

Раніше Дикий зазначив, що країна-окупант РФ ще не втратила потенціал ракетних ударів по мирних українських містах.

"У росіян ще є певний запас ракет, на цей рік їм його ще вистачить. Але чим далі, тим більше Ракети стають дефіцитними", — підкреслив він в ході чату в Главреді.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що в умовах санкцій різко знизилися можливості оборонпрому РФ в плані виробництва крилатих ракет.

Інші новини:

війна Росії та України Євген Дикий
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