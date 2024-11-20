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Це не через ядерку: стала відома причина закриття посольства США у Києві - ЗМІ

Даяна Швець
20 листопада 2024, 15:03
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Напередодні диктатор Путін оголосив про зниження порогу для ядерного удару.
посольство сша, ракета, ядерка
Знайшлась відповідь на запитання, чому закривали посольство США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

  • Посольства в Києві закрились через ймовірну комбіновану атаку РФ
  • ГУР виступили з закликом не піддаватись на психологічні маніпуляції ворога

Закриття посольства Сполучених Штатів у Києві пов'язане не з ядерною риторикою Росії, а із загрозою комбінованої атаки.

Такою інформацією поділилося джерело РБК-Україна в посольстві США в Україні.

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"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно зі зростаючою можливою загрозою комбінованої атаки з використанням безпілотників і ракет, як це трапилося нещодавно", - заявило джерело.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язане закриття посольства з ядерними погрозами Кремля та заявами Росії про зниження нею порога для завдання ядерного удару, джерело відповіло негативно.

Це не через ядерку: стала відома причина закриття посольства США у Києві - ЗМІ
Види ядерки та зони ураження / Инфографика Главреда

"Ні. Закриття посольства пов'язане з триваючими загрозами повітряних атак", - підсумував співрозмовник РБК.

Росія здійснює психологічну атаку на Україну

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також підтвердив, що багато повідомлень про масований обстріл, що були розіслані ніби від імені ГУР - це фейк.

Як розповіли в Головному управлінні розвідки МО України, Росія зараз активно проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України.

Саме з цієї Мережею нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні.

"Дане повідомлення — фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - заявили в розвідці.

Також в ГУР порадили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, однак і панічним настроям піддаватися не варто.

Що кажуть у МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий також висловився щодо інформації про безпекові попередження іноземних посольств в Україні. Він ще раз підтвердив, що міністерство перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз.

Він не виключає загрози обстрілів з боку держави-агресора. Однак вони є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання. Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу", - підсумували в МЗС.

Закриття посольств в Києві - що відомо

Як зазначав Главред, посольство США попередило про можливий ракетний удар РФ. Саме з цієї причини як запобіжний захід посольство екстрено закрили, а його співробітникам було доручено сховатися на місці.

Згодом у ЦПД прокоментували попередження Посольства США про можливий обстріл 20 листопада і закликали українців реагувати на тривоги.

Там також підтвердили, що РФ готова завдати масованого ракетного удару. Також в ЦПД звернули увагу, що ворог інформаційно зараз намагається хитати панічні настрої на фоні закриття посольств.

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