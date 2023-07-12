"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце Воллеса

Україна завжди була вдячна за всю надану допомогу, сказав президент Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/mozhem-utrom-prosypatsya-i-blagodarit-ministra-lichno-zelenskiy-postavil-na-mesto-uollsa-10485193.html Посилання скопійоване

Зеленський відповів Уоллесу / Колаж Главред, фото Офіс президента , gov.uk

Президент України Володимир Зеленський 12 липня в Литві на підсумковій пресконференції відповів на дивну заяву міністра оборони Великобританії, що Україна нібито мало дякує союзникам.

Зеленський зазначив, що Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

"Мені здається, ми завжди були завжди вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру і Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - наголосив глава держави.

відео дня

Україна та Британія мають добрі стосунки

Зеленський заявив, що наша країна вдячна британському народу. При цьому розвідки і міністри двох країн - в прекрасних відносинах.

"Ось наш міністр оборони сидить. Олексій (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.), у вас погані стосунки з Міністром оборони? Прекрасні? Ну так подякуйте йому. Вам потрібно зателефонувати пану Воллесу сьогодні. Будь ласка", - додав Зеленський.

Дивіться відео, як Володимир Зеленський відповів Бену Воллесу:

Що заявив міністр оборони Великобританії

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Топ-чиновник з Лондона сказав, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорять, що вдячні за отриману допомогу".

"Знаєте, ми не Amazon, треба вміти бути вдячними, - заявив глава Міноборони Британії про українців. "Подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити подяку, замість постійних вимог щодо розблокування нових видів озброєнь", - заявив він.

Читайте також: