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"Знаєте, ми не Amazon": топ-чиновник з Лондона Уоллес несподівано пройшовся по Україні

Марія Тупік
12 липня 2023, 16:36 оновлено 12 липня, 16:42
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За словами міністра оборони Великої Британії, коли він у 2022 році приїхав до Києва, йому видали список зброї, яка була потрібна ЗСУ.
Україна і НАТО, Бен Уоллес
Бен Уоллес висловився про допомогу Україні / Колаж Главред, фото УНІАН, Twitter Уоллес

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Як пише газета The Guardian, Уоллес зробив таку заяву нібито на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Топ-чиновник з Лондона нібито сказав, передає газета, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорять, що вдячні за отриману допомогу".

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За словами міністра оборони країни, коли він у 2022 році приїхав до Києва, йому видали список зброї, яка була потрібна ЗСУ.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список", – сказав Уоллес.

Він вважає, що наполегливість України з вимогами може призвести до зворотного ефекту серед громадян країн-союзниць: "Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на пагорбі в Америці".

"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити дещицю подяки", – сказав глава Міноборони Британії.

Військова допомога для України

В кінці квітня на сайті Міністерства оборони Великобританії повідомлялося про новий пакет військової допомоги для України. Лондон планує закупити зброю великої дальності для ЗСУ. У рамках фонду підтримки України українська армія може отримати далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км, засоби протиповітряної оборони та обладнання для подолання мінних полів.

У США націлені на продовження військової підтримки України і зараз велику увагу приділяють забезпечення українців засобами протиповітряної оборони.

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2а4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

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