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Глисти та коронавірус: які аналізи змушують здавати перед "побаченням" із Путіним

4 липня 2022, 18:32

Система тестування людей перед особистою зустріччю з лідером країни-агресора обходиться дуже дорого держбюджету.

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Які аналізи здають перед зустріччю з Путіним / скрін фото ГолденМел і РБК-Україна

Інформацією про те, що лідер країни-агресора Володимир Путін дуже серйозно страждає га шизофренічний розлад особистості підтверджує те, як педантично він стежить за своїм здоров'ям і особистою безпекою, пише BBC.

За даними розслідування журналістів, стало зрозуміло, яким чином влаштована система тестування людей, яким доводиться особисто зустрічатися з диктатором і у скільки мільярдів рублів це обходиться російському бюджету.

За інформацією ЗМІ, 94-річний ветеран Афганської війни Ахат Юлашев із Казані, який особисто потиснув руку диктатору на параді 9 травня, провів два тижні на карантині. Генерал Юлашев був одним з приблизно 400 осіб, які перебували з 24 по 9 травня на карантині в Москві заради того, аби потиснути руку або просто наблизитися до Володимира Путіна.

Згідно з даними ВВС, Володимир Путін вже вколов собі цілих 4 дози вакцини про коронавірусу, а персонал, який його обслуговує, поголовно сидить на карантині по всій країні.

Також наближені до диктатора постійно здають купу аналізів, що оплачує Управсправами президента.

Аби бути допущеним до карантину, особам, які мають контактувати з Путіним, слід за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Перебуваючи на карантині, доведеться протягом 12 діб чотири рази здати ПЛР, а на дванадцятий день - знову кров на антитіла.

Якщо у людини не виявлялися антитіла IGM, які свідчать про те, що вона хворіє, то після 14 днів ізоляції вона отримує допуск "в чисту зону" - тобто до президента. Також у людей в карантині можуть брати біоматеріал і на інші аналізи.

За заявками за документами видно, що у деяких осіб, які сидять в карантині, брали мазки не тільки на коронавірус, але також на ГРВІ, грип і стафілокок і кров на біомаркери. Кал вони теж здавали, але не на коронавірус, а на яйця глистів.

Раніше лікар-психіатр Антон Михайлов заявив, що резидент країни-агресора Володимир Путін демонструє явні ознаки параноїдальної поведінки.

Ознаками проблем Путіна з психікою є величезної довжини стіл для переговорів з іноземними лідерами або нібито зустріч господаря Кремля з жінками-пілотами і стюардесами, відео з якої було змонтовано.

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