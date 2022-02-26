"Це братні народи": Сербія відмовилася вводити санкції проти Росії

Санкції не входять до сфери їх економічних інтересів.
Сербія не буде вводити проти Росії економічних санкцій по РФ, так як це може погано вплинути на дружбу з Москвою.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає РТС.
Вучич зазначив, що визнає принципи міжнародного права і підтримує територіальну цілісність України. Він назвав ці народи "братніми".
"Сербія вважає російський і український народи братніми народами, і ми поважаємо норми міжнародного права" - заявив він.
Однак у питаннях санкцій Сербія керуватиметься виключно власними інтересами. Він зазначив, що "виходячи з досвіду" санкції не входять у сферу життєво важливих політичних та економічних інтересів держави.
"У цей момент Сербія не буде вводити ніяких санкцій проти Росії", - підкреслив Вучич.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи не відкладати рішення про членство України в Євросоюзі.
Також Главред " повідомляв, що Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції. За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде зброя - підтримка від антивоєнної коаліції.
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