"Це братні народи": Сербія відмовилася вводити санкції проти Росії

Сербія / serbia.com

Сербія не буде вводити проти Росії економічних санкцій по РФ, так як це може погано вплинути на дружбу з Москвою.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає РТС.

Вучич зазначив, що визнає принципи міжнародного права і підтримує територіальну цілісність України. Він назвав ці народи "братніми".

"Сербія вважає російський і український народи братніми народами, і ми поважаємо норми міжнародного права" - заявив він.

Однак у питаннях санкцій Сербія керуватиметься виключно власними інтересами. Він зазначив, що "виходячи з досвіду" санкції не входять у сферу життєво важливих політичних та економічних інтересів держави.

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"У цей момент Сербія не буде вводити ніяких санкцій проти Росії", - підкреслив Вучич.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи не відкладати рішення про членство України в Євросоюзі.

Також Главред " повідомляв, що Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції. За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде зброя - підтримка від антивоєнної коаліції.

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