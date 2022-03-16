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Є лише один спосіб: прем'єр Британії розповів, як зупинити Путіна

16 березня 2022, 08:57

У міру того, як падають російські бомби, вартість нафти й газу зростає. А це означає, що у Путіна стає більше грошей, заявив Борис Джонсон.

Борис Джонсон
Борис Джонсон розповів, як зупинити Путіна / Reuters

Захід сам дозволив президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну відчути себе безкарним. Посприяла цьому залежність Європи від російської нафти і газу. Щоби зупинити Путіна, необхідно припинити купувати газ у Росії.

Таку думку озвучив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй статті для британського видання The Telegraph.

Попри агресію Росії в 2014 році та анексію частини території України, західні країни продовжили нарощувати економічні зв'язки з РФ.

"І тому, коли він, нарешті, прийшов, щоби почати свою жорстоку війну в Україні, він знав, що світу буде дуже важко його покарати. Він знав, що створив залежність. Ось чому він відчуває себе здатним бомбити пологові будинки. Ось чому він набрався сміливості, щоби почати безладні напади родини, що тікають. І в міру того, як падають його бомби, вартість нафти і газу зростає ще більше, а це означає, що у вас менше грошей, а у Путіна більше", – написав Джонсон.

Британський прем'єр впевнений, що єдиний спосіб зупинити Путіна – перестати купувати його газ. Джонсон додав, що цей крок буде болючим, "але тепер ми повинні повернути контроль".

Щоби відмовитися від російських вуглеводнів, на думку Джонсона, потрібно переходити на альтернативні джерела енергії та робити ставки на атомні станції.

"Це божевілля, що ми імпортуємо нафту і газ з путінської Росії, коли у нас є власні ресурси в Північному морі. Прийшов час вселити в інвесторів більше довіри до британських вуглеводнів. Таким чином, у нас буде більше внутрішньої енергетичної стійкості при переході до безвуглецевого майбутнього", – резюмував британський прем'єр.

читайте такожСенат США одноголосно засудив Путіна як військового злочинцяЯк повідомляв Главред, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні.

За її словами, відповідь на це запитання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

"Ну, фінал (війни в Україні, - ред.) - це дійсно питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку. Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, дозволивши їм чинити опір набагато довше, ніж очікувало керівництво",– сказала Псакі та додала, що Путін сам повинен визначити, як виглядає для нього подальший шлях.

Інші новини:

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