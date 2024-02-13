Є декілька локацій, де Росія може зіткнутися із Заходом – Гельман

Для російського диктатора Володимира Путіна досить великою спокусою є Молдова.

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Є декілька локацій, де Росія може зіткнутися із Заходом/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Країна-агресорка Росія може напасти на Молдову, ця країна є для РФ досить великою спокусою.

Таку думку висловив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що осередком дестабілізації в Молдові можуть стати проросійські регіони.

За словами Гельмана, є декілька локацій, де Росія може зіткнутися із Заходом, і Молдова є цілком можливим варіантом.

"Я бачу, що відбуваються гострі процеси. Наприклад, ситуація в Молдові. У Кишинева є угода з Румунією – документом передбачено, що в разі виникнення небезпеки Молдова стане прозорою для румунських військ. Молдова – досить велика спокуса для Путіна. Там проросійські регіони – Придністров'я і Гагаузія, вони можуть стати осередком дестабілізації ситуації в країні. Є декілька локацій, де Росія може зіткнутися із Заходом, і, можливо, це станеться саме у Молдові", – зазначив російський політтехнолог.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Чи може РФ напасти на країни-члени НАТО

Раніше повідомлялося, що країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії. Росія може здійснити військову агресію проти НАТО протягом 3-5 років. Причому йдеться про дані, які були отримані у 2024 році, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також раніше Єнс Столтенберг заявив про серйозну загрозу для НАТО. Генсек Альянсу вважає, що у разі перемоги Росії над Україною російська агресія може поширитися на інші країни. Він закликав інші держави готуватися. За його словами, є ризик десятиліть конфронтації з РФ.

Нагадаємо, раніше глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ і заявив, що Путін може напасти на 4 країни. Потрібно зробити все, щоб Україна отримала необхідну для вигнання російських окупаційних військ зі своєї території, сказав дипломат Крістоф Хойсген.

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