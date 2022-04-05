Якщо Україні завтра запропонують вступити в НАТО, вона погодиться – Зеленський/ Офис президента

Україна не відмовлятиметься і вступить в Північноатлантичний альянс, якщо їй це запропонують.

Проте зараз таких пропозицій немає. Тому наша держава сама будує гарантії безпеки, щоб захиститися. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам.

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО – будемо вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", – заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що окупанти стягують значну кількість військ і техніки на Донбас та в сторону Харкова, готуючись посилити на цих напрямках наступ.

Також глава Української держави зазначив, що його зустріч з главою країни-агресора Володимиром Путіним може і не відбутися. Крім цього, Зеленський вважає, що навіть якщо буде підписано мирну угоду з РФ, то російська армія може за кілька років знову атакувати Україну.

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