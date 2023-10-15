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"Якщо не ми, то хто": Байден зробив знакову заяву щодо допомоги Україні

Олексій Тесля
15 жовтня 2023, 21:28 оновлено 15 жовтня, 21:31
Джо Байден прокоментував ймовірність одночасного надання допомоги для України та Ізраїлю.
Джо Байден, українські військові
Джо Байден впевнений у продовженні допомоги Україні / ua.depositphotos.com, 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу

У Сполучених Штатів Америки є можливості і зобов'язання для того, щоб підтримувати і Україну, і Ізраїль, заявив президент Джо Байден.

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація", - цитує його CNN.

При цьому господар Білого дому перефразував знамениту цитату колишнього держсекретаря США Мадлен Олбрайт.

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При цьому американський лідер ствердно відповів на питання про те, чи зможуть США надавати допомогу для України та Ізраїлю одночасно.

"Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу спільну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?", - додав Байден.

Військова допомога США

Раніше повідомлялося, що США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю. Джо Байден має намір провести інтенсивні переговори з Конгресом США, підкреслив Джейк Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. Президент США Джо Байден планує найближчим часом представити на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні та пакет допомоги Ізраїлю.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військової допомоги для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва. Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не прийняли.

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новини США Джо Байден новини Ізраїлю війна Росії та України
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