РФ створює тіньову армію найманців для війни в Україні: ЗМІ розкрили деталі

Вдалося виявити сто найманців, що належать до ПВК "Редут", при цьому пряме керівництво здійснюється з ГУ Генштабу РФ.

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У РФ створили нову ПВК / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

Розвідка армії країни-окупанта РФ використовує прикриття "добровольчого загону" для вербування найманців в "ПВК Редут". Крім того, були ідентифіковані особи, які займаються цією діяльністю.

Як говориться в матеріалі "Радіо Свобода", вдалося виявити сто найманців, що належать до ПВК "Редут", при цьому пряме керівництво здійснюється з Головного управління Генштабу РФ (колишнє ГРУ).

Журналісти отримали документи, що підтверджують зв'язок між організацією ПВК "Редут" і російською військовою розвідкою. Йдеться про рапорти про втрати одного з підрозділів "Редуту" — "Вовків". Згідно з іншою довідкою, виданою одному з військових, вказана військова частина, яка, згідно з аналізом, входить до складу іншої в/ч — 21208, що є частиною спецназу ГУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

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Крім того, четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Вовки" є колишніми або діючими співробітниками ГУ.

В ході інтерв'ю з десятком рекрутерів, відповідальних за вербування нових бійців в різні підрозділи в складі "Редуту", було встановлено, що управління і фінансування так званої ПВК здійснюється російською розвідкою.

Крім того, полонені бійці "Редуту" розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГУ Генштабу Росії. База цієї бригади знаходиться під Тамбовом, там же бійці ПВК тренуються перед відправкою в Україну.

У розслідуванні журналісти також наводять ім'я полковника Олексія Кондратьєва як одного з основних кураторів так званого добровольчого корпусу по лінії ГУ, куди входять редутівці і заступник глави російської розвідки Володимир Алексєєв — головний ініціатор створення так званої ПВК.

Після аналізу внутрішніх документів, сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз та супутникових знімків території України, вдалося встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина редутівців брали участь у бойових діях у Київській області, потім у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Раніше в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера". Статус "вагнерівців" поки залишається незрозумілим, так як найманці розкидані по декількох різних країнах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Шойгу створили нову ПВК на чолі з Суровікіним. ПВК Міноборони окупантів агресора Росії буде конкурувати з угрупованням, яке раніше створив директор Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.

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