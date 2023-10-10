УкрРус
  1. Головна
  3. Україна

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

Юлія Куришко
10 жовтня 2023, 14:59 оновлено 10 жовтня, 14:59
Який би правитель не прийшов до влади у Росії за 5-10 років, населення жадатиме реванш, вважає Рустамзаде.
'Безпека на 10-20 років': експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні
Експерт розповів про завершення війни / колаж: Главред, фото: 3 окрема механізована бригада, скріншот: Youtube

В інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде проаналізував ризики тривалої війни в Україні та розповів, як можуть виглядати три сценарії завершення війни - оптимістичний, нейтральний і песимістичний.

"Перший - сценарій військово-політичної перемоги України. Він передбачає капітуляцію Російської Федерації, повернення всіх українських територій, ядерне роззброєння Росії і квоти на чисельність збройних сил. Такий сценарій забезпечить Україні безпеку на 10-20 років", - заявив експерт.

Також Рустамзаде зазначив, що другий сценарій передбачає тимчасове припинення конфлікту в рамках тих обставин, які є наразі. Це так званий Мінськ-3. Втім, як вважає експерт, який би правитель не прийшов до влади у Росії за 5-10 років, населення жадатиме реваншу і завершення війни на своїх умовах.

"Третій сценарій - Україна повертає свої землі, але Росія зберігає ядерний арсенал, а ніяких обмежень на чисельність її збройних сил не накладається. Такий сценарій також не можна називати повноцінною перемогою Києва, тому що Україна, в залежності від того, хто керуватиме Росією, зіткнеться з ядерним шантажем і спробами силового тиску. Над Україною постійно нависатиме загроза відновлення бойових дій", - наголосив Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Агіль Рустамзаде
Реклама

Головне за день

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

14:59 Україна
Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

14:10 Україна
Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

13:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:59

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

14:55

Путін дав задню: британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля

14:50

"Буде довго, важко і дуже криваво": генерал Міллі оцінив термін війни

14:17

Як виглядати молодше за свої роки: дерматолог назвала 3 винуватців швидкого старінняВідео

14:10

Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
13:51

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

13:40

І відганяти нікуди не потрібно: як прибрати подряпини на машині

13:25

Український офіцер-зрадник втік до РФ: у ДПСУ розкрили несподівані деталі

13:25

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

Реклама
13:13

Пропагандисти лютують: Максим Галкін змінив громадянствоВідео

13:04

Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

13:00

Лопес постійно "пиляє" Аффлека, але хоче врятувати шлюб - ЗМІ

12:58

Навіть після маслюків: як легко відмити руки від грибів

12:54

Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

12:40

"Поїзд горів на ходу": нові деталі неймовірного успіху ЗСУ на Півдні

12:33

Жінка розповіла, як запобігти утворенню конденсату на вікнах

12:22

Лайка і бійки: Тодоренко скаржиться на проблеми в родині

11:15

Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

11:14

Місячний календар 11 жовтня 2023: Місяць віщує вирішення неспокійних ситуацій і суперечок

11:10

"Дякую, мамо": Тоня Матвієнко звернулася до мами і присвятила їй піснюВідео

Реклама
11:05

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

10:47

Виплати підняли: як українцям отримати 10,6 тисячі грн допомоги

10:47

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:44

Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

10:35

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

10:19

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

09:50

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

09:49

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги УкраїниВідео

09:35

В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

09:30

Офіс очищення судової системи про справу Шепелєва: судді ВС підіграли злочинцю

09:26

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2023: Тельцю - відмова від сигарет, Рибам - небажаний секрет партнера

09:18

Сергій Стерненко. Іран керував нападом на ІзраїльВідеоблоги

08:55

"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

08:41

Потап натякнув на те, що йде з шоу-бізнесу

08:33

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

08:23

День ангела 11 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

08:10

Цинічний шабаш: як Росія "вплутала" Україну у війну в ІзраїліПогляд

08:03

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

07:53

Яке свято завтра 11 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

07:16

"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

Реклама
06:55

Потрібно знайти мопса на картинці за 10 секунд: заплутана оптична ілюзія

06:42

У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

06:35

Як правильно казати – процент чи відсоток: Авраменко пояснив різницю між словами

06:22

Україна та Ізраїль: порівняння вторгенняПогляд

05:30

До чого свербить права долоня: не усім відома прикмета, яка здивує

05:00

Коли опалювальний сезон в Україні: до чого необхідно готуватись

04:30

"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

04:00

"Трамп - руйнівник": Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

03:30

Відома українська модель похвалилася оновленими формами в спідній білизні

03:00

Це загадка для 99% людей: головоломка, яка розкриє тип вашої особистості

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти