'Безпека на 10-20 років': експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

Який би правитель не прийшов до влади у Росії за 5-10 років, населення жадатиме реванш, вважає Рустамзаде.

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Експерт розповів про завершення війни / колаж: Главред, фото: 3 окрема механізована бригада, скріншот: Youtube

В інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде проаналізував ризики тривалої війни в Україні та розповів, як можуть виглядати три сценарії завершення війни - оптимістичний, нейтральний і песимістичний.

"Перший - сценарій військово-політичної перемоги України. Він передбачає капітуляцію Російської Федерації, повернення всіх українських територій, ядерне роззброєння Росії і квоти на чисельність збройних сил. Такий сценарій забезпечить Україні безпеку на 10-20 років", - заявив експерт.

Також Рустамзаде зазначив, що другий сценарій передбачає тимчасове припинення конфлікту в рамках тих обставин, які є наразі. Це так званий Мінськ-3. Втім, як вважає експерт, який би правитель не прийшов до влади у Росії за 5-10 років, населення жадатиме реваншу і завершення війни на своїх умовах.

"Третій сценарій - Україна повертає свої землі, але Росія зберігає ядерний арсенал, а ніяких обмежень на чисельність її збройних сил не накладається. Такий сценарій також не можна називати повноцінною перемогою Києва, тому що Україна, в залежності від того, хто керуватиме Росією, зіткнеться з ядерним шантажем і спробами силового тиску. Над Україною постійно нависатиме загроза відновлення бойових дій", - наголосив Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

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