ЄС включив до санкційних списків Пєскова та великих бізнесменів РФ

Євросоюз ввів санкції проти РФ / Reuters

Євросоюз 28 лютого впровадив санкції щодо прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова, власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана і Петра Авена, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Всього санкції впровадили щодо 26 росіян.

Під санкції, зокрема, потрапили:

основний власник "Северсталі" Олексій Мордашов,

головний виконавчий директор компанії ПАТ " НК "Роснефть "" Ігор Сечін

президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв,

співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександра Пономаренко.

Згідно з документом, крім цього в санкційних списках-АТ "СОГАЗ".

Санкції набирають чинності в день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто 28 Лютого.

Також у списку санкцій опинилися віце-прем'єр Дмитро Чернишенко, глава Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.

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