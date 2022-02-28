ЄС включив до санкційних списків Пєскова та великих бізнесменів РФ

Санкції набирають чинності в день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто 28 Лютого.
Євросоюз 28 лютого впровадив санкції щодо прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова, власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана і Петра Авена, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.
Всього санкції впровадили щодо 26 росіян.
Під санкції, зокрема, потрапили:
- основний власник "Северсталі" Олексій Мордашов,
- головний виконавчий директор компанії ПАТ " НК "Роснефть "" Ігор Сечін
- президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв,
- співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександра Пономаренко.
Згідно з документом, крім цього в санкційних списках-АТ "СОГАЗ".
Санкції набирають чинності в день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто 28 Лютого.
Також у списку санкцій опинилися віце-прем'єр Дмитро Чернишенко, глава Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.
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Автор: Катя Трохименко