ЄС прийняв 'надважливе' рішення: остаточно схвалили надання Україні 50 млрд євро

Рада Європейського союзу схвалила програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро до 2027 року.

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Єврорада затвердила надання Україні 50 млрд євро / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Рада Європейського союзу схвалила початок програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Згідно з програмою надання допомоги, впродовж 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

"Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі уряду України та представників Європейської комісії в рамках програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. відео дня

Також у Мінфіні зауважили, що в рамках інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing). Після підписання відповідних міжнародних договорів він відкриє шлях до отримання необхідного фінансування до початку дії Facility. За даними пресслужби, на початку березня очікується підписання кредитної угоди та меморандуму.

Що таке Ukraine Facility? Ukraine Facility – це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках інструменту надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією, пише Мінфін.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого Європейський союз у кількості 27 країн одноголосно проголосував за пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Також Європейський парламент затвердив виділення Україні 50 мільярдів євро на створення Українського фонду на період 2024-2027 років. Кошти ЄС спрямують на підтримку життєдіяльності, відновлення української держави на проведення реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.

Як повідомляв Главред, перший транш у рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро буде наданий Україні незабаром. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що виплати розпочнуться у березні.

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