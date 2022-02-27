У захопленому Мелітополі голодні окупанти розграбували 11 магазинів АТБ

У захопленому окупантами Мелітополі розграбовано 11 місцевих магазинів торговельної мережі АТБ. Більш того, російські військові у формі обчистили Ювелірні магазини міста і магазини з одягом.

"Панує хаос і повне беззаконня. Особи неслов'янської зовнішності і натовп місцевого населення виносять з магазинів товар, руйнують майно. Продовольчі візки та кошики магазинів розкидані по всьому місту. Також розкриті і розграбовані Ювелірні магазини, Магазини з технікою та одягом", - сказано в повідомленні мережі АТБ.

У зв'язку з цим, генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков закликав українців зберігати людську подобу, не опускаючись до проявів мародерства.

"Давайте будемо залишатися людьми! Гідно і шанобливо поводитися у важких і надскладних обставинах! Не піддаватися паніці, не сіяти страх і агресію. Війна врешті-решт буде закінчена. Давайте не будемо перетворюватися в жалюгідних чудовиськ, сором'язливо ховаючи очі! Давайте зберігати спокій і витримку", - написав він у Facebook.

Як відомо, раніше мережа АТБ заявила, що робить все можливе, щоб підтримати роботу магазинів в тих локаціях, де дозволяє сформована військова обстановка.

Відзначається, що мережа має в своєму розпорядженні достатні складські запаси, але через бойові дії і блокування доріг можуть виникати складнощі з логістикою.