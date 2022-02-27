Макдональдс і KFC відкривають кухні для потреб війни

Макдональдс допомагатиме українцям під час війни / Reuters

Керівництво мережі ресторанів "Макдональдс Україна" надаватиме їжу з ресторанів на потреби українців під час воєнного стану. У той же час KFC відкрило кухні для приготування їжі лікарням, військовим і територіальній обороні.

"Наші ресторани закриті з міркувань безпеки, але ми надаємо місцевим радам їжу з ресторанів, де на сьогодні безпечно (наскільки це можливо) перебувати нашим працівникам. Представники місцевої влади забирають продукцію і розподіляють туди, де її потребують найбільше", - йдеться в повідомленні МакДональдс Україна в Facebook.

Йдеться про продукти, які не потребують приготування, таких як: булки, пончики, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибочки яблук, а також яйця, склянки, виделки, ложки.

"Ми звертаємося до ресторанного бізнесу, всієї України, також приєднатися, відкрити свої кухні, щоб готувати і доставляти їжу тим, хто зараз цього дуже потребує", - сказано в повідомленні KFC в Instagram.

Нагадаємо, супермаркети АТБ на території України працюватимуть з 08:00 до 20:00. У пресслужбі компанії уточнили, що графік магазинів залежить і може змінюватися в залежності від ситуації в кожному окремому місті.

При цьому українців закликали скуповуватися в світлий час доби.

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