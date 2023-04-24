"Порадьтеся з РФ": в Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО

Умовою вступу України до НАТО має бути згода РФ, вважає Дора Дуро.

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Дора Дуро зробила скандальну заяву / Facebook/durodora, Главред

Вступ України в НАТО без великих ризиків для безпеки можливий тільки за умови, що такий крок "схвалить Росія", заявила віце-спікер парламенту Угорщини з крайньої правої партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро.

"Ми не бачимо ніяких обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України", - підкреслила вона в інтерв'ю пропагандистському ресурсу РФ газеті "Ізвєстія".

Вона стверджує, що"поки кордони України оскаржуються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу".

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Угорський політик також вважає, що умовою вступу України до НАТО має бути згода Росії.

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – заявила вона.

При цьому Дуро також повторила наратив угорської пропаганди про те, що в Україні нібито "утискають" права національних меншин.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг на початку квітня заявив, що колективний блок безпеки дотримується точки зору, згідно з якою Україна увійде до НАТО. Однак це питання вирішуватиметься після завершення війни з Росією. Зараз потрібно зосередитися на наданні військової та економічної допомоги українській державі.

Пізніше Столтенберг сказав, що НАТО і союзники блоку повинні надати Україні більше зброї і матеріальних засобів. ЗСУ повинні отримати достатньо ресурсів для проведення ефективного контрнаступу з метою звільнення своїх територій.

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