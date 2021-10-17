Енергокриза завдає удару по Китаю: Пекін змушений домовлятися з США про постачання скрапленого газу

Китай у боротьбі з енергетичною кризою готовий домовлятися з США щодо постачання скрапленого газу / Reuters

Китай проводить перемовини з компаніями з США щодо довгострокових постачань скрапленого газу (СПГ, - ред.). Рішення Пекіна продиктовано різким зростанням цін на газ і дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку країни. Якщо сторони домовляться, вони укладуть багатомільярдні угоди, що призведе до зростання експорту СПГ до КНР зі Штатів.

Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, перемовини ведуть як мінімум 5 компаній з Китаю, серед яких державна корпорація Sinopec Corp, китайська національна офшорна компанія, а також компанії-дистриб'ютори енергії, такі як Zhejiang Energy. Діалог ведеться з американськими експортерами скрапленого газу -Cheniere Energy і Venture Global.

Вказується, що перемовини можуть призвести до угод на десятки мільярдів доларів. Це призведе до зростання експорту СПГ з США до КНР вже найближчими роками.

Як відомо, під час гострої фази торговельної війни Пекіна та Вашингтона у 2019 року, між країнами сталася короткочасна зупинка торгівлі газом. На спорудження об'єктів СПГ можуть піти роки, у Північній Америці вже йде розробка декількох проектів, проте експорт стартує не раніше середини десятиліття.

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Перемовини китайських компаній з американськими постачальниками стартували на початку цього року, проте в останні місяці діалог посилився через наймасштабніший за останні десятиліття дефіцит палива. Ціни на газ у Азії цього року зросли більш ніж у 5 разів. Через це є побоювання щодо проблем з постачанням електроенергії взимку.Читайте такжеУ Китаї пригрозили США ядерним ударом і закликали Вашингтон до перемовин

Джерела німецького інформагентства підкреслюють, що в наступні декілька місяців буде оголошено про нові угоди. Приватна компанія ENN Natural Gas Co вже оголосила про угоду з Cheniere терміном на 13 років.

Відносини США та Китаю

Нагадаємо, останнім часом відносини Китаю та США знову погіршилися. У Вашингтоні розглядають економічного гіганта КНР в якості можливої нової політичної наддержави і головного геополітичного конкурента. Останніми роками ситуація посилилася появою коронавірусу COVID-19. Америка вважає, що саме Китай винен у перетворенні епідемії на світову пандемію.

Пекін готовий до нормалізації відносин з Вашингтоном, проте вимагає від Штатів невтручання у внутрішню політику держави і скасування всіх санкцій.