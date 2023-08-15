УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Еліти в РФ змінять Путіна і його команду через одну причину – Жданов

Альона Вороніна
15 серпня 2023, 12:58 оновлено 15 серпня, 12:58
560
Захід пропонує Росії змінити вождя і команду, але залишитися з тоталітарним режимом. Еліти можуть погодитися, бо розуміють, що з Путіним вони в глухій ізоляції.
Олег Жданов, Владимир Путин
Еліти в РФ змінять Путіна і його команду через одну причину/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Російські еліти можуть скинути диктатора Володимира Путіна та його команду, адже бачать, що з ним країна-агресорка Росія залишається в глухій ізоляції. Обмеження, які дуже гостро відчули на собі еліти в РФ, їм не подобаються.

З’являється все більше інформації, що спецслужби Росії ведуть таємні переговори з представниками Заходу. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Щодня все більше і більше з'являється інформації про сепаратні переговори, які ведуться представниками російського істеблішменту з представниками Заходу. Наприклад, зустрічаються глави спецслужб, той же директор ЦРУ з Наришкіним, тобто зі Службою зовнішньої розвідки Росії, такою є світова практика – говорити через спецслужби", – зазначає Жданов.

відео дня

Він наголосив, що сам факт проведення таких переговорів свідчить про те, що російська еліта коливається.

"Російська еліта розуміє, що з Путіним вона залишиться в глухій ізоляції, навіть якщо буде будувати "сірі" схеми, намагаючись обходити санкції, але вона точно не поїде в найближчі роки на Лазурний берег, не вийде на своїй яхті в море, не посидить на своїй віллі і не скористається своїм кіпрським або швейцарським рахунком", – сказав військовий експерт.

За його словами, Захід пропонує еліті країни-агресорки Росії залишитися з тоталітарним режимом, але замінити вождя і команду.

"З відходом Путіна нова російська політична еліта може почати вибудовувати стосунки із Заходом із чистого аркуша, на що західні країни і тиснуть", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше повідомлялося, що Росії загрожує новий військовий заколот, у розвідці знають прізвище лідера. У країні-агресорі Росії є чимало політичних фігур, які мають намір забезпечити собі майбутнє після відходу Путіна, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

Також раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat описав перспективи РФ на найближчі півроку. Через півроку ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин або "буде мертвий", або в Росії "відбудеться другий переворот", каже Грозєв.

У Держдепі США зазначили, що поки Путін править РФ, трибунал навряд чи можливий. Якщо арешт Путіна і станеться, то це буде, коли глава Кремля вже не буде президентом. У Держдепі зазначили, що національні суди не можуть подолати імунітет глави держави.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
Реклама

Головне за день

Удар по військовій базі під Маріуполем: 50 окупантів привезли в лікарню, 13 померли

Удар по військовій базі під Маріуполем: 50 окупантів привезли в лікарню, 13 померли

11:54 Україна
Ракетний удар по Львову: 15 поранених, серед них 10-річна дитина

Ракетний удар по Львову: 15 поранених, серед них 10-річна дитина

11:06 Україна
"Ракети різко змінювали курс": у Повітряних силах повідомили особливості нічної атаки РФ

"Ракети різко змінювали курс": у Повітряних силах повідомили особливості нічної атаки РФ

10:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:28

37-річна акторка Ешлі Олсен народила первістка

14:24

У Повітряних силах розповіли, чи чекати ракетного удару від ворогів на День незалежності

14:06

"Від вибухів аж будинок трусився": очевидці розповіли про атаку РФ на ДніпроФотоВідео

14:04

Індія покликала на саміт G20 Путіна, але не покликала Україну

13:57

Фото онкохворої, але щасливої зірки "Беверлі Хіллз", потрапили в мережу

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановДо 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – Жданов
13:41

Гумові церкви Русі: у РФ зробили надувний польовий храм для окупантівВідео

13:18

Чи можна при варикозі ходити багато: головні вороги недуги

12:58

Еліти в РФ змінять Путіна і його команду через одну причину – Жданов

12:55

"Фемінізм - жіночий егоїзм": Скрипка розповів, чому українки кращі за європейок

Реклама
12:47

Російська цивілізація йде назад: російський актор розповів про життя в США

12:30

56-річна Ольга Сумська показала себе без косметики і фільтрів

12:26

Загинув поліцейський, який отримав поранення внаслідок обстрілу Росією міста Оріхів

12:23

"Став схожий на Залужного": Ектор Хіменес-Браво поголив голову налисоВідео

12:16

Діаманти і ромашки: Богдан в червоній сукні вразила фотосесією на мільйон

11:54

Удар по військовій базі під Маріуполем: 50 окупантів привезли в лікарню, 13 померли

11:51

Хоче вислужитися перед Путіним: Кадиров відправив бойовиків на фронт в Україну - розвідка

11:37

Пенсійний фонд дасть доплати до Дня Незалежності: скільки і хто має право

11:10

Навіщо Росія влаштувала масовий обстріл України?Погляд

11:06

Ракетний удар по Львову: 15 поранених, серед них 10-річна дитинаФото

10:48

"Усик-Дюбуа": букмекери назвали фаворита бою за звання чемпіона світу

Реклама
10:46

"Ракети різко змінювали курс": у Повітряних силах повідомили особливості нічної атаки РФ

10:32

Будь-який сорт помідорів буде солодким: як підгодувати томати сіллю

10:17

Гороскоп на завтра 16 серпня 2023: Ракам - розтрати, Левам потріпають нерви

10:00

Бабкін отримав на горіхи за російськомовні хіти: дружина встала на його захист

10:00

Як українською можна назвати лелеку: Авраменко назвав аж 5 синонімівВідео

09:58

РФ змінила тактику ударів і за раз вистрілює по 30 ракет, а не 80-100 – Жданов

09:37

Звіт про "геноцид" в Карабаху написав прокремлівський екс-прокурор гаазького трибуналу

09:07

Поки Путін править РФ, трибунал навряд чи можливий - Держдеп США

09:02

У ГУР розповіли, чи повернуться в Україну "вагнерівці" воювати проти ЗСУ

08:23

Якщо повістку кинули в поштову скриньку: чи законно і чи потрібно йти до військкомату

07:19

Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони просунулися на двох напрямках - ISW

07:05

Загадка для найуважніших: потрібно знайти 2 котів на заплутаній картинці

06:31

РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому: що відомоФотоВідео

06:25

Чому неправильно казати "менші ціни": мовознавець дав несподівану відповідьВідео

06:10

Хід Путіна став стратегічною поразкою в УкраїніПогляд

05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Левів: другий шанс, примирення, нове джерело доходуВідео

05:00

Як швидко протверезіти: способи, які допоможуть побороти похмілля

04:57

Яке сьогодні свято 15 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:30

Головоломка, яка зведе з розуму: лише генії знайдуть дівчинку серед фламінго

04:00

"Набридли": Девід Бекхем радикально змінив імідж

Реклама
03:30

Не вимикайте це з розетки: пристрої, які можна залишати в мережі

02:50

ЗСУ зайдуть до Криму раніше, ніж до Донецька: Світан назвав причину і розкрив сценарій

02:10

Батьки назвали дочку на честь відомого міста, але неправильно вимовляють її ім'я

01:35

"Гучний ляпас Росії": експерт пояснив, чому українські дрони на морі приносять багато бід окупантам

14 серпня, понеділок
23:55

"Росіяни зараз переймаються": у ВМС розповіли, у якому стані Кримський міст

23:29

Скабєєва раптом зробила важливе "відкриття" щодо КримуВідео

23:10

"Це був міраж": Олександр Еллерт заявив, що шкодує про шоу з МішиноюВідео

22:52

"Якщо не здастеся, будете вмирати": РФ готує удари по людних місцях - Жданов

22:34

У Росії сталась "бавовна" неподалік нафтового родовища: що відомоВідео

22:21

ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти