Еліти в РФ змінять Путіна і його команду через одну причину – Жданов

Захід пропонує Росії змінити вождя і команду, але залишитися з тоталітарним режимом. Еліти можуть погодитися, бо розуміють, що з Путіним вони в глухій ізоляції.

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Еліти в РФ змінять Путіна і його команду через одну причину/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Російські еліти можуть скинути диктатора Володимира Путіна та його команду, адже бачать, що з ним країна-агресорка Росія залишається в глухій ізоляції. Обмеження, які дуже гостро відчули на собі еліти в РФ, їм не подобаються.

З’являється все більше інформації, що спецслужби Росії ведуть таємні переговори з представниками Заходу. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Щодня все більше і більше з'являється інформації про сепаратні переговори, які ведуться представниками російського істеблішменту з представниками Заходу. Наприклад, зустрічаються глави спецслужб, той же директор ЦРУ з Наришкіним, тобто зі Службою зовнішньої розвідки Росії, такою є світова практика – говорити через спецслужби", – зазначає Жданов.

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Він наголосив, що сам факт проведення таких переговорів свідчить про те, що російська еліта коливається.

"Російська еліта розуміє, що з Путіним вона залишиться в глухій ізоляції, навіть якщо буде будувати "сірі" схеми, намагаючись обходити санкції, але вона точно не поїде в найближчі роки на Лазурний берег, не вийде на своїй яхті в море, не посидить на своїй віллі і не скористається своїм кіпрським або швейцарським рахунком", – сказав військовий експерт.

За його словами, Захід пропонує еліті країни-агресорки Росії залишитися з тоталітарним режимом, але замінити вождя і команду.

"З відходом Путіна нова російська політична еліта може почати вибудовувати стосунки із Заходом із чистого аркуша, на що західні країни і тиснуть", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше повідомлялося, що Росії загрожує новий військовий заколот, у розвідці знають прізвище лідера. У країні-агресорі Росії є чимало політичних фігур, які мають намір забезпечити собі майбутнє після відходу Путіна, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

Також раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat описав перспективи РФ на найближчі півроку. Через півроку ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин або "буде мертвий", або в Росії "відбудеться другий переворот", каже Грозєв.

У Держдепі США зазначили, що поки Путін править РФ, трибунал навряд чи можливий. Якщо арешт Путіна і станеться, то це буде, коли глава Кремля вже не буде президентом. У Держдепі зазначили, що національні суди не можуть подолати імунітет глави держави.

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