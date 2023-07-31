Експерт пояснив, чи наважиться Путін оголосити загальну мобілізацію та які є загрози

Кривенко розповів, що може бути із суспільством Росії, якщо Путін вирішить оголосити загальну мобілізацію.

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Кривенко розповів, чи Путін вирішить оголосити загальну мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот: Youtube

В інтерв'ю Главреду російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко розповів, що може бути, якщо Путін вирішить оголосити загальну мобілізацію та як будуть реагувати росіяни.

"Теж важко сказати за все суспільство. Суспільство в Росії дуже різне, зараз воно розшарувалося на кілька великих блоків. Одні люди зачаїлися і просто переживають цю ситуацію, незгодні пригнічені репресіями і не можуть проявити свою позицію. На підтримку Путіна виступають такі шалені патріоти, яких теж нечисленне число. Коли заарештували Гіркіна, на його підтримку прийшли одиниці, і ніяких особливих обурень це не викликало", - зазначив експерт.

Кривенко зазначив, що за суспільство дуже важко говорити, хоча певні процеси йдуть.

"Велика мобілізація, як під час Другої світової війни неможлива, тому що РФ не вистачає офіцерів, обмундирування, машин, і цього швидко не зробити. Навіть протягом декількох років. Радянський Союз готувався до війни з 1929 року, принаймні, і назбирав величезну кількість зброї. І головне - була промисловість, яка навіть після перенесення за Урал стала виробляти озброєння. Зараз такого немає, і тому мобілізація в будь-якому випадку обмежена не мільйонами, а сотнями тисяч або мільйон максимум. А це 3-5 відсотків від загальної кількості чоловіків. Це суспільство може і переварити, якщо кожного там п'ятого-десятого витягнути, а може і не переварити. Оскільки можуть початися якісь процеси, при яких люди почнуть ставити серйозні питання", - пояснив правозахисник.

Сергій Кривенко навів приклад з історії, що ніхто не очікував, що у лютому 1916 року монархія паде, тому що настільки все стійким здавалося. Навіть за численними мемуарами, ніхто не міг передбачити, що через два тижні не буде царя.

"Зараз теж важко передбачити, які процеси можуть виникнути. Раптом почнуться чергові марші або бунти солдатів. І люди зараз починають усвідомлювати і прокидатися - багато в чому і бунт Пригожина, і загроза мобілізації, і прийняття жорстких законів, звичайно, будить людей, але як довго триватиме ця сплячка і прокидання важко сказати", - додав експерт.

Хто такий Сергій Кривенко Сергій Володимирович Кривенко - російський правозахисник. Автор низки статей і матеріалів з альтернативної цивільної служби. З 2002 року - член правління Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства "Меморіал" (заборонений в Росії з 2014 року, організація оголошена "іноагентом"). З 2006 року - координатор, а потім керівник громадської правозахисної ініціативи "Громадянин і армія". З 2011 року - член Московської Гельсінської групи.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Кривенка Главреду:

Мобілізація в РФ

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Путін "зібрався" довго воювати з Україною і постане перед складним вибором. Служба зовнішньої розвідки України вже повідомляла, що оборонні підприємства РФ приймають на роботу людей з судимістю і колишніх наркоманів, відзначили в ISW.

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