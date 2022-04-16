Експерт пояснив, чи можливо заздалегідь дізнатися про підготовку Путіним ядерного удару по Україні

Володимир Путін, / Колаж Reuters, pixabay.com

У країни-агресора, Російської Федерації, і її диктатора Володимира Путіна, не вийде раптово застосувати ядерну зброю для удару по Україні. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Все є як на рівні агентурної розвідки, так і на рівні електронно-технічної розвідки. Особливо у наших партнерів, таких як США, Великобританія. Та ж Японія не відмовиться нам допомогти. А контролювати навіть переміщення ядерних боєзарядів цілком можливо", - вважає фахівець.

Жданов також зазначив, що несподівано застосувати ядерну зброю у Росії не вийде.

"Сьогодні це приховати практично неможливо. Я думаю, як тільки з бункера надійде якесь розпорядження щодо ядерної зброї, вже весь світ буде про це знати", – сказав експерт.

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Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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