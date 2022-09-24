Експрезидент Монголії закликав росіян не воювати в Україні, а бурятам запропонував притулок

Експрезидент Монголії бурятам запропонував притулок від війни / https://ua.depositphotos.com/ скріншот з відео

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж підтримав Україну у війні проти РФ, а також звернувся до росіян із закликом - не брати участь у цій війні на боці Кремля. Політик записав цілий Відеоролик з цього приводу.

Елбегдорж підкреслив, що саме національні меншини Росії найбільше постраждали від дій Володимира Путіна. Тому-то їх він в першу чергу закликав виїжджати в Монголію бурятів, тувинців і калмиків. А "корінних москвичів" і "справжніх росіян" його запрошення не стосується.

"Буряти, тувинці і калмики постраждали найбільше. Вони використовувалися як гарматне м'ясо. Сотні пропали без вісті. Тисячі були вбиті. Ми, монгольці, зустрінемо Вас з розпростертими обіймами і серцем", – запевнив Елбегдорж.

Також він закликав усіх росіян не боротися проти українців, а диктатора Володимира Путіна – не вбивати людей.

Цікаво, що в кадрі Елбегдорж з'явився з синьо-жовтою стрічкою. Він висловив глибоке захоплення Україною і підкреслив, що Путіну не вдасться вбити Україну і свободу.

Нагадаємо, у російських глибинках досить серйозно зростає суспільна напруженість через війну. Незважаючи на велику кількість добровольців, готових за гроші відправитися воювати в Україну, жителі Сибіру і Далекого Сходу з кожним днем починають розуміти наслідки повномасштабного вторгнення.

На початку бойових дій загиблих окупантів, яких все ж вивезли з поля бою, ховали за кошти регіональних бюджетів, але гроші дуже швидко закінчилися. Тому за похорон якутів і бурят почали платити родичі загиблих.

Вартість поховань загиблих солдатів в Росії майже непідйомна для сімей окупантів, оскільки Ритуальні служби значно підвищили вартість поховань через великий попит, придбати дешеві труни жителі глибинки не можуть через брак товару, а за місця на кладовищах доводиться віддавати круглі суми.

Інші новини: