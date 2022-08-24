Бурятів ховають за свій рахунок: літаки РФ не витримують навантаження рейсами з "двохсотими"

Буряти / скріншот

Російські літаки, які перевозять "двохсотих" окупантів до Сибіру, масово ламаються і складно підлягають ремонту.

Влада змусила приватні авіакомпанії здійснювати рейси з перевезення останків загиблих окупантів, пише 24 канал. За даними видання, вантажні літаки російської армії зайняті в основному забезпеченням логістики війни, а кількості військових повітряних суден критично не вистачає для того, щоб розвозити цинки по всій країні-агресору.

Як стверджують в українських спецслужбах, перекладення завдань з доставки загиблих ординців на цивільну авіацію значно збільшило потік трун, що прибувають в російську глибинку.

Крім того, підхід щодо примусового залучення приватних авіакомпаній за військовим призначенням знизив навантаження на бюджети і логістику. Адже всілякі Іл-76 Міноборони отримали можливість далі займатися перевезенням боєкомплекту, транспорту і живого особового складу ближче до кордонів з Україною, а гроші за повернення "двохсотих" додому державі виділяти не доводиться.

Літаки виконували рейси майже без зупинки

Через величезне навантаження вони почали масово ламатися, а через відсутність достатньої кількості запчастин авіакомпанії не можуть дозволити собі адекватно обслуговувати весь льотний парк, а безперервна робота стрімко збільшила кількість поломок.

Найбільш критична ситуація стала з авіалініями, які путінська влада задіяла для вивезення вантажу "200" в Сибір. Літаки постійно виходять з ладу, але грошей на усунення несправностей і подальшу роботу на вимогу кремля у деяких компаній банально немає. При цьому російська влада наполягає на тому, щоб приватні перевізники продовжували рейси всупереч всім складнощам і навіть ймовірним падінням літаків.

Бурятів ховають своїм коштом

Крім того, в російських глибинках досить серйозно зростає суспільна напруженість через війну. Попри велику кількість добровольців, готових за гроші відправитися воювати в Україну, жителі Сибіру і Далекого Сходу з кожним днем починають розуміти наслідки повномасштабного вторгнення.

На початку бойових дій загиблих окупантів, яких все ж вивезли з поля бою, ховали за кошти регіональних бюджетів, але гроші дуже швидко закінчилися. Тому за похорон якутів і бурят почали платити родичі загиблих.

Вартість поховань загиблих солдатів в Росії майже непідйомна для сімей окупантів, оскільки Ритуальні служби значно підвищили вартість поховань через великий попит, придбати дешеві труни жителі глибинки не можуть через брак товару, а за місця на кладовищах доводиться віддавати круглі суми.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

Також раніше повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований старший сержант російської окупаційної армії Микита Сокур з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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