"Багато хто з оточення Кремля хоче зіскочити": Фейгін пояснив причину раптової хвороби соратника Путіна

Чубайс, який потрапив до лікарні з рідкісною хворобою, міг і "підлаштувати" свою госпіталізацію, щоб сховатися, вважає російський правозахисник.
Багато людей з оточення Кремля зараз хотіли б "зіскочити" і дистанціюватися від того, що робить російська верхівка. Проте їм не дають цього зробити. У Кремлі керуються формулою Геббельса: "Разом йшли, разом й висіти", тому так просто нікого не відпускають.
Про це розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін в ефірі "24 каналу". Він зазначає, що багато осіб, які перебувають в оточенні Кремля, мають багато капіталу на Заході, і тому вони хочуть це все легалізувати і не потрапити під санкції.
"Я спілкуюся з багатьма тими, хто втік. Переважно це зі сфери бізнесу. Вони, звісно, переживають за своє майбутнє. Вони не хочуть опинитися під санкціями й залишитися без тих капіталів, які вони змогли здобути на Заході. Хочуть цього уникнути. Чубайс тут не виняток", – каже Фейгін.
Тим часом у Москві застосовують свою звичну методологію – погрози, шантаж і страх – щоб ніхто не проявляв нелояльність.
Колишній соратник Путіна Чубайс міг заховатися в лікарні
Російський правозахисник та опозиціонер також прокоментував раптову хворобу колишнього віце-прем'єра Росії Анатолія Чубайса – його госпіталізували в одну з європейських клінік і діагностували у нього синдром Гійєна-Барре.
За словами Фейгіна, він не має даних щодо причин самопочуття Чубайса. Але правозахисник вважає, що Чубайса цього разу не намагалися отруїти, і припускає, що той сам міг сховатися у лікарні, зображуючи гостру фазу хвороби.
Проте, за словами Фейгіна, нічого виключати не можна: ні того, що Чубайс і справді захворів, ні того, що його могли спробувати отруїти, щоб таким чином покарати за спробу "зіскочити".
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