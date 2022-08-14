Фейгін заявив, що РФ готує для України два сценарії/ Reuters, УНІАН

У Росії зараз розглядають два основні сценарії, як анексувати окуповані українські території – локальний і радикальний.

При цьому другий план Кремль уже може не встигнути реалізувати. Про це розповів російський правозахисник і блогер Марк Фейгін, повідомляє 24 канал.

Згідно з локальним сценарієм, російські окупанти планують провести псевдореферендум в окупованій частині Запорізької області, після чого оголосити про "приєднання" цих територій до РФ.

"План передбачає, що росіяни проведуть такий пілотний референдум і поки не будуть чіпати окуповані території Донецької та Луганської областей. В крайньому випадку, ці псевдореспубліки просто оголосять про приєднання своїм фейковим парламентом", – зазначає Фейгін.

При цьому на інших окупованих територіях у межах цього плану поки що не передбачається проведення референдуму.

Щодо другого плану – радикального – то він передбачає створення певної "союзної держави".

"Вони кажуть, що хочуть створити в рамках союзної держави якийсь прообраз СРСР. Тобто завести в "союзну державу", в якій вже є Росія і Білорусь – Південну Осетію, Придністров'я, Запорізьку, Херсонську, Луганську і Донецьку області, як самостійні держави", – каже російський правозахисник.

Він зазначає, що можливість реалізації такого плану "промацував" заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, коли приїжджав в окупований Луганськ.

За словами Фейгіна, псевдоутворення хочуть приєднати до "союзної держави" як нібито "незалежні", але на принципах федерації, якою керуватиме Москва.

Проте Росія уже не має часу, щоб провернути такий план до 11 вересня, каже правозахисник.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

Нагадаємо, у The New York Times зазначають, що внаслідок знищення Каховського моста тисячі російських військових опинилися під загрозою ізоляції. У виданні наголошують, що із надходженням озброєння від західних партнерів Україна непомітно змінила стратегію війни проти Росії і вже готується переломити її хід.

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