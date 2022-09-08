Її мама – українка: віце-прем'єр Канади Фріланд може стати новим генсеком НАТО - ЗМІ

Фріланд добре розбирається в політиці Східної Європи і володіє українською мовою / Reuters

Віцепрем'єрка, міністр фінансів Канади Христя Фріланд, у якої мама українка, є одним з кандидатів на пост генерального секретаря НАТО. Сама Фріланд, яка добре знає політику Східної Європи і розмовляє, в тому числі, російською та українською мовами, не підтверджує, але і не спростовує таку перспективу.

Як повідомляє CBC News з посиланням на власні джерела в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, ім'я Фріланд обговорюється протягом декількох місяців. Її розглядають у якості наступниці Столтенберга.

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"Є декілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами... здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним (генсеком)", - зазначило одне з джерел.

Особисто Фріланд не підтвердила, але і не спростувала такі відомості – вона сказала, що "у неї вже є дві роботи". Йдеться про суміщення посад віцепрем'єра і міністра фінансів Канади.

Примітно, термін повноважень Столтенберга закінчується у вересні поточного року. Однак лідери країн НАТО через військове вторгнення Росії в Україну продовжили його головування у Альянсі до 2023 року.

Вказується, що про Фріланд як наступницю Столтенберга заговорили ще минулої осені. Вона розбирається в політиці та історії Східної Європи. Вільно розмовляє відразу на декількох мовах, в тому числі, російською та українською. Не виключено - Фріланд вважатимуть фаворитом. Її знання Росії і процесів в Кремлі також розглядається як перевага.

Додамо, у Фріланд українське походження. Її мама - українка.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що на Заході немає "втоми" від війни Росії проти України.

За його словами, Путін помилився і прорахувався, коли розв'язав повномасштабну військову агресію. НАТО підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

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