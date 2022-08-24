УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Немає "втоми від війни": Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати Україну

24 серпня 2022, 06:30

Генсек Альянсу зазначив, що країнам НАТО доведеться збільшити виробництво озброєння, якщо потрібно буде довго надавати військову допомогу Україні.

Немає 'втоми від війни': Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати Україну
Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати Україну/ Reuters

Північноатлантичний альянс може роками підтримувати Україну в боротьбі проти країни-агресорки Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю ZDF. Він відкинув втому Заходу від війни в Україні і наголосив, що західні держави заплатили б набагато більшу ціну у разі, якби у війні виграла б Росія.

"Так, ми платимо ціну, але ціну, яку ми тут платимо, можна виміряти грошима. Ціна, яку платять українці, вимірюється життями – втратами життів кожен день", – заявив Столтенберг.

Також він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін помилився у своїх оцінках і прорахувався, розв’язуючи війну проти України. Адже НАТО готове підтримувати нашу державу стільки, скільки знадобиться.

Проте якщо країнам НАТО доведеться надавати військову допомогу Україні роками, то їм доведеться збільшити виробництво озброєння, зазначив генсек Альянсу.

Раніше Столтенберг заявив, що Україну слід підтримувати у підготовці до опалювального сезону, адже зима буде важкою. Він зазначив, що НАТО допомагає Україні готуватися до опалювального сезону.

Нагадаємо, за словами військового експерта Валентина Бадрака, НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією. Визнання РФ країною-спонсором тероризму призведе до ізоляції Москви з відповідними наслідками.

Читайте також:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:10

Одяг завжди приємно пахнутиме: 5 простих способів покращити запах у шафі

07:05

ЗСУ розгромили склад боєприпасів і "прорідили ряди" окупантів на Херсонщині

06:30

Немає "втоми від війни": Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати УкраїнуВідео

06:00

За підсумками війни в Україну повернеться не тільки Крим, а й Таганрог із Краснодарським краєм – Касьянов

05:32

Найближчі дні виявлять переможця: астролог розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні

Реклама
05:30

Найкращі подарунки: що дарувати кожному знаку зодіаку

05:00

Армія і народ України налаштовані повернути Крим, Донбас та інші захоплені РФ території – експертВідео

04:40

Пентагон готує ЗСУ до ближнього бою з росіянами - WP

03:40

В Україну йдуть суцільні дощі і холодрига: синоптики дали небезпечний прогноз на осіньВідео

03:23

"Трансвестит біля портрета царя": у мережі регочуть над вульгарною Волочковою

03:20

Найсмачніша шарлотка з 3 інгредієнтів на швидку руку: простий рецепт і секрет приготуванняВідео

02:50

"Путін всіх дістав": ніхто не виграє від війни, тому тепер стартує фаза "всі проти всіх" – експертВідео

02:13

Як поставити сильний захист для воїна на фронті - Макс Гордєєв розкрив головний секретВідео

01:42

"Це буде удар божевілля": чи зважиться Путін застосувати ядерну зброю - оцінка експертаВідео

00:51

Прикмети на 24 серпня: які 5 речей категорично не можна робити, щоб біда в будинок не прийшлаВідео

00:03

Цифрова голограма Тіни Кароль заспівала гімнВідео

23 серпня, вівторок
23:55

Синдром втоми: найгірший сценарій війни вже позаду - РезніковВідео

23:54

Ліза Ющенко звозила дітей на Північний полюс

23:35

Нас більше, не мовчіть: Машкова звернулася до всіх дочок

23:23

Після провалу "бліцкригу" Путін відсунув від себе Шойгу: з ким тепер радиться диктаторВідео

Реклама
23:17

Тодоренко поділилася інтимними подробицями інтимного життя

23:11

55-річна Ніколь Кідман знялася для глянцю в моторошному образі рудого Термінатора

23:00

У Міноборони України різко висміяли "самозагоряння" боєприпасів у РосіїВідео

22:57

"Welcome to hell": заборонена в Росії співачка пройшлася по смерті пропагандистки Дугіної

22:50

Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України: експерт розповів, про що може йти моваВідео

22:37

Армія України йде на зліт, а у військ РФ вистачило сил тільки на 3 місяці – ЖдановВідео

22:36

Готуємося до зими зараз: які продукти різко подорожчають восениВідео

22:16

Ворожі війська нещадно обстрілюють Харків у День містаВідео

22:06

Завтра можливі огидні провокації та жорстокі удари: Зеленський попередив усіхВідео

21:54

"Галкін не зміг приїхати": росЗМІ живцем "поховали" Аллу Пугачову

21:43

Налетить похолодання і шторм: синоптики попередили про потужну негодуВідео

21:30

Харків не буде містом зруйнованих районів та не підкориться російській нечисті - ЗеленськийВідео

21:19

Зеленський відреагував на чутки про відставку ЗалужногоВідео

21:08

Україна готова до демілітаризації Криму і закликає війська РФ піти із захоплених територій – ШмигальВідео

21:06

У кімнаті сина принца Гаррі і Меган Маркл сталася пожежа: буремна герцогиня розкрила подробиці

20:58

Квітучий сад: Шмигаль представив концепцію щодо відновлення Криму після деокупаціїВідео

20:48

Петиція на підтримку Корбана: влада Дніпра змушує бюджетників ставити підписи – політолог

20:47

"Вона нас не цікавить": Зеленський прокоментував убивство ДугіноїВідео

20:25

Подарунок до Дня Незалежності: США виділять Україні рекордний пакет допомоги - APВідео

20:11

Дашку, з усією очевидністю, взагалі ніхто не підривавПогляд

Реклама
20:10

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

20:00

"Просто її боялись, бо вона діва": у Сніданку з 1+1 розповіли про останню роль Руслани ПисанкиВідео

19:55

Україна не стабілізуватиме ситуацію, аби заспокоїти РФ - ЗеленськийВідео

19:55

Ціна війни для РФ буде історичною: Зеленський розповів, чому почалася війна і як її завершитиВідео

19:45

Рівень радіації підвищений: окупанти підіймають хмари радіактивного пилу на Запоріжжі - розвідкаВідео

19:23

"На карті свобода всього світу": Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на поступки РосіїВідео

19:21

Велике везіння і фінансова удача: 4 знака стануть улюбленцями фортуни в молодик 27 серпняВідео

19:18

Буде поставлена жирна точна: Зеленський попередив РФ через підготовку судилища над українцямиВідео

19:18

Україна поверне Крим будь-яким способом і без консультацій з іншими країнами – ЗеленськийВідео

19:10

У Білгородській області "самозагорілися" боєприпаси окупантів: там оголосили евакуаціюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти