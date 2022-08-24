Немає 'втоми від війни': Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати Україну

Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати Україну/ Reuters

Північноатлантичний альянс може роками підтримувати Україну в боротьбі проти країни-агресорки Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю ZDF. Він відкинув втому Заходу від війни в Україні і наголосив, що західні держави заплатили б набагато більшу ціну у разі, якби у війні виграла б Росія.

"Так, ми платимо ціну, але ціну, яку ми тут платимо, можна виміряти грошима. Ціна, яку платять українці, вимірюється життями – втратами життів кожен день", – заявив Столтенберг.

Також він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін помилився у своїх оцінках і прорахувався, розв’язуючи війну проти України. Адже НАТО готове підтримувати нашу державу стільки, скільки знадобиться.

Проте якщо країнам НАТО доведеться надавати військову допомогу Україні роками, то їм доведеться збільшити виробництво озброєння, зазначив генсек Альянсу.

Раніше Столтенберг заявив, що Україну слід підтримувати у підготовці до опалювального сезону, адже зима буде важкою. Він зазначив, що НАТО допомагає Україні готуватися до опалювального сезону.

Нагадаємо, за словами військового експерта Валентина Бадрака, НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією. Визнання РФ країною-спонсором тероризму призведе до ізоляції Москви з відповідними наслідками.

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