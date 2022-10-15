Єдина система зв'язку на фронті: Маск розповів про спроби РФ знищити Starlink

Маск розповів про спроби РФ знищити Starlink / скріншот

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розповів, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

У своєму Twitter він зазначив, що Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті. За його словами,"всі інші мертві".

"Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Незважаючи на це, Starlink все одно може загинути", - написав Маск.

Термінали Starlink в Україні і скандальні заяви Маска

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Пізніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink в Україні продовжують працювати, незважаючи на слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.

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