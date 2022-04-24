Зеленський поспілкувався з Джонсоном про гарантії безпеки та Росію

Зеленський поспілкувався з Джонсоном / Фото ОП

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорили гарантії безпеки України, а також протидію російській агресії, повідомили лідери обох країн.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Розповів про протидію агресії РФ, про ситуацію в Маріуполі. Подякував за важливу й вагому оборонну підтримку, макрофінансову допомогу. Обговорили гарантії безпеки України. Цінуємо лідерство Джонсона і Великобританії в підтримку України!", - написав Зеленський.

Пізніше глава британського уряду повідомив про те, що "поінформував президента (Зеленського – ред.) про нові санкції Великобританії проти військовослужбовців Росії і підтвердив, що Великобританія знову відкриє своє посольство в Києві наступного тижня, демонструючи(...) підтримку (Великобританії – ред.) і солідарність з українським народом".

Також Джонсон "підтвердив, що Великобританія надає додаткову оборонну військову допомогу, включаючи захищені мобільні транспортні засоби, безпілотники і протитанкову зброю".

Зеленський подякував Джонсону за навчання українських військовослужбовців у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський розповів, що є як мінімум два шляхи закінчення війни. Зокрема, йдеться про дипломатичне та військове.

Також він додав, що хоче зустрічі з президентом Росії. За його словами, будь-яка здорова людина завжди вибирає дипломатичний шлях, навіть якщо це складно.

"Я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях і військовий. Будь-яка здорова людина вибирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може запобігти втраті мільйонів людей. Цього не хочеться " - сказав Зеленський.

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