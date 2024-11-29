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Джонсон розкрив імовірний сценарій перекидання британських військ в Україну

Олексій Тесля
29 листопада 2024, 13:47
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Британія несе "моральну відповідальність" за Україну, підкреслив Борис Джонсон.
Борис Джонсон, ВДУ
Борис Джонсон розповів про варіант завершення війни / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Головне:

  • Британці можуть бути у складі європейських миротворчих сил
  • Миротворці можуть контролювати кордон і допомагати українцям

Війська Великої Британії мають допомагати захищати кордон України в рамках будь-якої мирної угоди, заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Відповідальність за охорону будь-якої можливої майбутньої лінії припинення вогню в Україні має бути передана багатонаціональному угрупованню європейських миротворчих сил", - підкреслив він в інтерв'ю The Telegraph.

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Колишній прем'єр Британії не виключає, що британські війська можуть бути розгорнуті на території України для сприяння підтримці режиму припинення вогню.

"Не можу собі уявити, щоб така європейська операція могла б бути здійснена без участі британців", - заявив Джонсон.

Джонсон підкреслив, що йдеться не про бойові війська, щоб протистояти росіянам, а про "частину рішення", де миротворчі сили контролюють кордон і допомагають українцям.

Присутність військових із країн НАТО у складі миротворчих сил ООН на території України вздовж лінії припинення вогню стала б альтернативою 5 статті Статуту, каже він.

Співрозмовник зазначив, що Британія несе "моральну відповідальність" за Україну, тому що країна підписала Будапештський меморандум. За словами колишнього прем'єр-міністра, 1994 року Британія співпрацювала з росіянами та позбавила українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жахіття, з яким вони зіштовхнулися зараз.

"Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє становище", - додав Джонсон.

Раніше повідомлялося про те, що Франція і Велика Британія нібито "не виключають" відправлення своїх військ в Україну. Про це заявило видання Le Monde з посиланням на анонімні джерела. У МЗС Британії відреагували на цю інформацію і озвучили, які насправді плани у країни на посилення України.

Як писав Главред, протягом декількох місяців триває дискусія на міжнародній арені, нібито, НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ.

Нагадаємо, раніше голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прокоментував питання ймовірності розширення допомоги Україні з перекиданням військ західних союзників на фронт.

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Хто такий Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.
Британський політичний і державний діяч.

Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.

7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського.

За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі.

24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

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