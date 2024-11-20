Пентагон готує для України пакет допомоги на $275 млн: що до нього увійде

Коротко:
- Пентагон готує для Києва новий пакет допомоги
- Адміністрація Байдена поспішає допомогти Україні до вступу Трампа на посаду
- ЗСУ отримають від США HIMARS і Javelin
Міністерство оборони США готує новий пакет оборонної допомоги для України на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські ракетні системи HIMARS і протитанкові боєприпаси Javelin.
Як пише The Associated Press із посиланням на американських чиновників, адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч країні-агресору РФ до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.
"Останній транш зброї надходить на тлі зростаючого занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони намагаються отримати будь-яку перевагу, яку вони зможуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни - як він обіцяв зробити", - пишуть журналісти.
До нового пакету допомоги увійдуть:
- засоби протиповітряної оборони, зокрема артилерійські ракетні системи HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- протитанкові боєприпаси Javelin;
- інше обладнання та запасні частини.
Зброя буде надана в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), що дає змогу Пентагону швидко вилучати зі своїх складів запаси, щоб прискорити їхню доставку на лінію фронту в Україні.
Військова допомога США Україні - останні новини
Нещодавно президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії.
Главред писав, що найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони і бронетехніка.
За даними The Washington Post, Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.
Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога США має критичне значення. Якщо Штати припинять підтримку - Україна програє. Проте навіть якщо таким буде вибір Америки, Україна все одно боротиметься.
Раніше Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини зброї, яку було офіційно виділено Сполученими Штатами.
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