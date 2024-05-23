Атака на воєнну галузь: ГУР наробили шуму в російському Татарстані - джерела

Через атаку українських безпілотників припиняли роботу два аеропорти російського регіону – в Казані та Нижньокамську.

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Безпілотники ГУР уразили низку об'єктів російського ВПК у Татарстані / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

В російській республіці Татарстан вдень 23 травня триває операція Головного управління розвідки Міноборони України. Безпілотники ГУР уразили низку об'єктів російського ВПК у Татарстані.

Зазначається, що дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі, повідомляють джерела УНІАН в розвідці.

"За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини"", - йдеться в повідомленні. відео дня

Через атаку українських безпілотників припиняли роботу обидва аеропорти російського регіону – в Казані та Нижньокамську.

Інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.

Дивіться відео атаки на Татарстан:

скріншот з відео

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Наліт дронів на РФ - останні новини

Нагадаємо, українські військовослужбовці та співробітники спецслужб у ніч із 18 на 19 травня атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ (обидва об'єкти розташовані в Краснодарському краї країни-агресора Росії).

У Волгоградській області РФ унаслідок атаки дронів загорівся і зійшов із рейок потяг із дизельним паливом.

До того ж, дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод РФ у ніч на суботу, 11 травня.

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