РФ визначила цілі для наступу: Зеленський назвав нову роль Китаю у війні

Зеленський наголосив, що росіяни намагаються збільшувати тиск на Україну, зокрема намагаючись концентрувати війська для наступу на нових напрямках.

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Зеленський назвав стратегічні цілі РФ / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка нова роль Китаю у війні

Які стратегічні цілі нового наступу РФ

Коли Україна та США підпишуть меморандум щодо корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський провів брифінг в рамках якого окреслив стратегічні цілі Росії, яка готується до нових наступальних дій та розповів деталі про угоду із США щодо корисних копалин, яка може бути підписана вже сьогодні.

Главред зібрав головні заяви президента Зеленського під час брифінгу.

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Китай допомагає РФ зброєю

Окрім цього, Зеленський заявив, що, за даними української розвідки та СБУ, Китай постачає Росії артилерійські боєприпаси та порох, а також бере участь у виробництві озброєння на території РФ.

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай постачає зброю РФ. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від СБУ, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня… Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", — розповів глава держави.

Президент нагадав, що під час розмови з Сі Цзіньпінем той запевняв, що Пекін не допомагатиме Москві зі зброєю. Проте, за словами Зеленського, на сьогодні є факти, які свідчать про зворотне і це викликає занепокоєння.

Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Деталі переговорів в Парижі

Українська делегація у Парижі веде переговори щодо миротворчої місії, гарантій безпеки та дотримання режиму припинення вогню, включаючи випадки його порушення з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном щодо консультацій між європейськими та американськими представниками.

"Ми обговорюємо на рівні NSA (політичних радників - ред.) чотирьох країн гарантії безпеки. Є Британія, Франція, Україна і Німеччина. Була така зустріч. Далі є зустріч на рівні міністрів оборони. У нас поїхала бригада - міністр закордонних справ, голова Офісу (Президента) і міністр оборони. Міністр оборони працює з міністром оборони Франції, у них окремі зустрічі. Далі є зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

За його словами, під час перемовин було чітко зазначено, що ні українська, ні французька сторони не уповноважені обговорювати територіальні питання України.

"Їхній мандат — припинення вогню, включно з різними форматами, бажано — повне припинення вогню, безумовне, але можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці, по морю — що ми до цього обговорювали. Україна готова до повного припинення вогню, як ми це демонстрували після пропозиції США", - заявив Зеленський.

Також Зеленський повідомив про ще одну зустріч на рівні міністрів оборони, у якій від України беруть участь глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Він додав, що ще буде окрема зустріч глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн і спільна нарада за участі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.

"Що ми обговорюємо? Контингент і гарантії безпеки та відповідну коаліцію, про яку ви знаєте — це окреме наше напрацювання, а також обговорюється питання режиму припинення вогню, зривів припинення вогню з російського боку на нашу думку. Не знаю, чим закінчиться зустріч, ми почуємо всі сторони, будемо знати всі деталі", — повідомив президент.

Доля 5-ти регіонів України та відповідь Віткоффу

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа про можливість включення українських територій до умов "мирної угоди" відображають російські наративи. Глава держави підкреслив, що позиція України незмінна — тимчасово окуповані території не визнаються російськими.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – додав він.

Стівен Віткофф / Фото: скріншот

Зеленський також наголосив, що Віткофф не має жодних повноважень обговорювати питання, які стосуються українських територій, оскільки вони належать українському народові.

"Тому взагалі не розумію, про шо він говорить. Ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", – підсумував президент.

Зеленський відповів Трампу на заяву щодо удару по Сумах

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ракетний удар Росії по Сумах 13 квітня не можна вважати "помилкою", як це охарактеризував президент США Дональд Трамп. За словами Зеленського, обстріл здійснювався не одноразово, а кількома ракетами, до того ж із використанням касетних боєприпасів.

Він наголосив, що ціллю стала не прифронтова зона, а мирне місто, тож називати цю операцію помилкою неправильно.

"Я поясню чому. Ми цілимось в цю людину, хотіли в дитину, а попали в її матір.... Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт і розказувати історії, як "я-то (Путін - ред.) б'ю по фронту, але це помилка, вибачаюсь"... Коли ти б’єш у центр міста, б’єш ракетами, не однією… А якщо не одна, то це вже не помилка. І ще, здається, у Сумах була касетна історія. Касетні речі застосовуються, коли ми хочемо нанести який удар? Яких втрат ми хочемо від тієї сторони, по якій б’ємо?" - зауважив президент.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці зменшились, але є нюанс

Росія скоротила кількість ударів по українській енергетичній інфраструктурі, але водночас посилила атаки на інші цивільні об’єкти.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що попри часткове зменшення обстрілів енергетичних об’єктів, Росія не дотримується домовленостей про припинення атак. За його словами, він доручив Службі зовнішньої розвідки разом з урядовцями інформувати США про кожне порушення з боку РФ.

Зеленський також зауважив, що російська сторона надсилає неправдиву інформацію про нібито українські удари по енергетичній інфраструктурі, що не відповідає реальності.

"Ми побачили документ, який "рускі" відправляли в США. Лавров відправляв, що ми били по їх енергетиці. Що не відповідає дійсності, хоча вони щось там розписують, вигадують. Вони творчі. Вони зменшили удари по енергетиці — факт, але я хотів би щоб ми звернули увагу ось на що: кількість ударів Росія не зменшила", — підкреслив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Росія свідомо намагається створити враження нібито зменшення атак на українську енергетичну систему, хоча насправді продовжує завдавати ударів у тій самій інтенсивності.

За його словами, окупанти щодня застосовують таку ж кількість дронів і ракет, зокрема балістичних, просто зміщуючи фокус із енергетичних об’єктів на інші елементи цивільної інфраструктури.

Про цілі наступу РФ

Президент Зеленський заявив, що мета нинішніх наступальних дій Росії полягає в тому, щоб створити додатковий тиск, аби здобути вигідні умови для потенційних переговорів. За його словами, Москва намагається укріпити свої позиції на вже частково або повністю окупованих територіях і водночас шукає союзників серед інших країн.

"Щоб добитися цієї цілі, їм потрібно діяти і на інших напрямках, щоб продемонструвати нашим партнерам, що Росія — країна компромісів. Для цього вони бажають використовувати успіхи на інших територіях. Тут ми вже говоримо про Суми, де іде велике накопичення військове, чому вони в цьому напрямку діють, і вони Чернігів обстрілюють також невипадково. Ми не даємо сконцентрувати навпроти Чернігова, достатньо навпроти Харкова, достатньо навпроти Запоріжжя військ", — пояснив президент.

Він підкреслив, що хоч на Сумському напрямку Росія вже зосередила понад 60 тисяч військових, для масштабного наступу цих сил усе ще недостатньо.

Про угоду із США щодо корисних копалин

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть підписати в онлайн-форматі меморандум про наміри щодо укладення угоди у сфері корисних копалин.

Він зазначив, що кілька днів тому американська сторона запропонувала перейти до підписання меморандуму про наміри, поки триває юридичне опрацювання. Зеленський підкреслив, що українська сторона налаштована конструктивно.

Що передбачала рамкова угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

"Тому меморандум про наміри, а не сама не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Я вважаю, що меморандум — це важливий перший крок", — сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що технічні переговори у Вашингтоні 11–12 квітня пройшли продуктивно. Наразі, за його словами, над текстом документа працюють українські й американські фахівці, а процес координує віцепрем’єрка і міністерка економіки Юлія Свириденко.

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