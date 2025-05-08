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Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни - названо умову

Юрій Берендій
8 травня 2025, 04:04
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Китай має важелі впливу на Росію, але без реального бажання з боку Кремля - припинити війну проти України не вийде, зазначив Морозов.
Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни - названо умову
Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 ОМБр

Про що сказав Морозов:

  • Китай не буде тиснути на Росію, адже дотримується іншого підходу
  • В КНР є інструменти впливу на РФ
  • Росія не хоче закінчення війни

Глава КНР Сі Цзіньпін в рамках візиту до Москви не буде жодним чином тиснути на Кремль. Китай має інструменти тиску на Росію, але без бажання російського диктатора та воєнного злочинця Путіна війну зупинити не вдасться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, Китай ніколи не став би тиснути на Кремль, оскільки дотримується зовсім іншого підходу у зовнішній політиці. Замість тиску він надає партнерам вигідні пропозиції, наприклад, фінансує великі інфраструктурні проєкти.

У контексті війни в Україні Пекін неодноразово наголошував, що остаточне рішення залежить від Москви, і цей підхід, на його думку, має свою логіку.

Водночас Морозов визнає, що Китай все ж має певні важелі впливу на російську владу.

"Але в Пекіні, я думаю, добре розуміють, що одними заходами тиску війну не зупинити. Потрібно домогтися від керівництва країни реального бажання її завершити. А Путін, як ми бачимо, цього бажання не виявляє. Він ясно демонструє, що не збирається завершувати війну", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про проблеми, які виникнуть у Путіна у 2025 році:

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з даними української розвідки та СБУ, Китай постачає Росії артилерійські снаряди, порох і долучається до виробництва зброї на її території.

У відповідь на це 18 квітня Міністерство закордонних справ Китаю спростувало такі звинувачення. Як передає Reuters, речник Лінь Цзянь назвав слова Зеленського необґрунтованими.

Водночас ексспівробітник західної розвідки повідомив агентству, що приблизно 200 китайських військових воюють на боці Росії в Україні. Двоє американських посадовців підтвердили, що таких солдатів понад сотню. Зеленський також заявив про понад 150 китайців, причетних до бойових дій, і зазначив, що двох з них нещодавно взяли в полон українські сили.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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